Velázquez inédito será leiloado Um retrato inédito atribuído ao pintor espanhol Diego Velázquez (1599-1660) será leiloado no dia 7 de dezembro, em Londres. A informação foi divulgada ontem pela casa de leilões Bonhams. Segundo os organizadores, a obra deve ser arrematada por valor estimado que varia de US$ 3,2 milhões a US$ 4,8 milhões. No ano passado, o retrato quase foi leiloado, em Oxford, como parte de um lote de pinturas do artista britânico do século 19, Matthew Shepperson. Após uma suspeita relativa à sua autenticidade, a obra passou por análise investigativa feita por especialistas, e será leiloada agora como sendo de Velázquez. / EFE