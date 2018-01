Veja pré-indicados do Coca-Cola Femsa de Teatro Jovem Foi divulgada esta semana a lista de pré-indicados do primeiro semestre de 2006 para o Prêmio Coca-Cola Femsa de Teatro Jovem. Essas pré-indicações não são garantia de que os nomes estarão na lista de finalistas do prêmio, pois, pelo regulamento, os pré-indicados do segundo semestre se juntarão aos do primeiro e só a partir das duas listas é que os jurados vão apontar os três finalistas do ano em cada categoria. Ou seja, há sempre a possibilidade de os finalistas saírem todos do segundo semestre. De qualquer forma, a divulgação dos pré-indicados serve como incentivo às produções de teatro infanto-juvenil, tão pouco contempladas com premiações ou outros reconhecimentos. A organização do Prêmio Coca-Cola Femsa, patrocinado pela maior engarrafadora de Coca-Cola no Brasil, cabe à Academia de Arte de Cultura (Acadearte), das irmãs Luiza Jorge e Helena Jorge. Os jurados são Beatriz Rosenberg, diretora de núcleo infantil da TV Cultura; Marcelo Ventura, crítico de teatro infantil da revista Veja São Paulo, e Dib Carneiro Neto, crítico de teatro infantil do jornal O Estado do S.ão Paulo. Confira a lista do primeiro semestre: Espetáculo infantil "Terezinha e Gabriela..." "Guarda-Roupas de Histórias" "O Cravo e a Rosa" "Vamos Brincar de Médico" Espetáculo jovem "Aroma do Tempo" "Big Bang" "O Retrato de Dorian Gray" "Os Meninos e as Pedras" Autor Antonio Rogério Toscano - "Os Meninos e as Pedras" Ernê Vaz - "Aroma do Tempo" Evil Rebouças - "Terezinha e Gabriela..." Marcio Araújo - "Guarda-Roupa de Histórias" Diretor Débora Dubois - "Dorian Gray" Juliana Monteiro - "Meninos e Pedras" Pedro Pires - "Vamos Brincar de Médico" Wilma de Souza - "Terezinha e Gabriela..." Cenógrafo Augusto Francisco - "A Saga da Bruxa Morgana" Duda Arruk e José Silveira - "O Retrato de Dorian Gray" Valdi Lopes Jr - "Pequeno Príncipe" Silvia Gandolfi - "Guarda-Roupa de Histórias" Melhor figurino Augusto Francisco - "A Saga da Bruxa Morgana" Marcio Araújo, Adriana Salcedo e Marcelo Baião - "Guarda-Roupa de Histórias" Heidi Monezzi e Marina Baeder - "Abaixo das Canelas" Lorena Zabaleta - "Cravo e a Rosa" Iluminação Paulo César Medeiros - "O Pequeno Príncipe" Wagner Freire - "O Retrato de Dorian Gray" Música ou trilha sonora Dyonisio Moreno - "Aroma do Tempo" Gustavo Kurlat - "O Retrato de Dorian Gray" Jether Garotti- "O Cravo e a Rosa" Tato Fischer - "Guarda-Roupa de Histórias" Melhor ator Fernando Assis - "Cravo e a Rosa" Marcelo Galdino - "Terezinha e Gabriela..." Otavio Filho - "O Pescador Cego" Val Pires - "Vamos Brincar de Médico" Melhor atriz Ana Baird - "O Pequeno Príncipe" Cris Nicolotti - "Bruxa Morgana" Liv Izar - "O Cravo e a Rosa" Val de Carvalho - "Vamos Brincar de Médico" Revelação "Vamos Brincar de Médico" - Pela transposição do trabalho social do grupo Doutores da Alegria para a linguagem teatral Categoria especial "Big Bang" - Pela concepção de teatro de animação para jovens Festival de Férias do Teatro Folha - Pela iniciativa de manter em cartaz espetáculos infantis durante as férias escolares Léo Senna - Pela coreografia de movimentos aéreos de "O Pequeno Príncipe" Mala Mundi - Pesquisa musical Melhor produção Teatro Grafitti - "A Saga da Bruxa Morgana" Teatro Popular do Sesi - "O Retrato de Dorian Gray" Luana Piovani Prod. Artísticas - "O Pequeno Príncipe" Mesa 2 Produções Artísticas - "O Jeca Voador"