Veja por que Sirk era o príncipe do melodrama

Tudo o Que o Céu Permite

0H20 NO TELECINE CULT

(All that Heaven Allows). EUA, 1955. Dir. de Douglas Sirk, com Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead.

Os maiores melodramas do príncipe do gênero ainda estavam a caminho (Palavras ao Vento, Imitação da Vida), mas Sirk já exercitava seu brilho crítico no cartaz de hoje da TV paga. Os filhos dão à mãe viúva uma TV, para que ela se entretenha. Mas mamãe vai ter um caso com o jardineiro, e isso vai ser motivo de escândalo na sociedade. Reprise, colorido, 89 min.

