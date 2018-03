Veja os destaques da programação cultural de São Paulo

Passada a avalanche 'Harry Potter' nos cinemas da cidade chega o momento de boas estreias nas telonas: 'O Contador de Histórias', com a emocionante história real do ex-menino da Febem que vira contador de histórias; Moscou, o novo documentário de Eduardo Coutinho; 'G.I.Joe', inspirado nos bonecos da Hasbro "Comandos em Ação"; Uma Thurman na comédia 'Marido por Acaso', entre outros. Tem ainda na cidade, show de Céu e da banda de rock gaúcha Cachorro Grande, espetáculo de cinema mudo com música inédita na Sala SP, Dalton Vigh no teatro, exposição de Frida Baranek... Confira.