Veja os destaques da programação cultural de São Paulo

Nas telas, os destaques entre as estreias ficam com 'À Deriva', o novo filme de Heitor Dhalia ("O Cheiro do Ralo") que ganhou muitos elogios no festival de Cannes deste ano, e 'Kurt Cobain - O Retrato de Uma Ausência', o melhor close do ícone do rock, com o próprio cantor como narrador. Nos palcos, o Grupo Corpo abre a temporada de dança do Teatro Alfa em São Paulo, com boas surpresas na programação, além da comédia francesa 'Adorei o Que Você Fez', de Carole Greep e da nova montagem do grupo Tapa, 'A Cloaca'. Na música, a cantora Zélia Duncan apresenta seu novo disco, 'Pelo Sabor do Gesto'. Confira: