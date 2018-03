Veja o setlist de Roberto Carlos em Jerusalém

A produção de Roberto Carlos divulgou o setlist das músicas que ele cantará hoje, em show que ocorre no Sultan's Pool, em Jerusalém (Israel) - a sua primeira apresentação no Oriente Médio, para cerca de 5 mil pessoas.

Eis a relação de músicas: Emoções; Além do Horizonte; Como Vai Você; Como é Grande o Meu Amor por Você; Outra Vez; Eu Sei que Vou te Amar; Mulher Pequena (em português e em espanhol); Pensamentos; Ave Maria, de Shubert (em italiano); Lady Laura; Olha; Proposta; Falando Sério; Desabafo; Unforgetable; Eu Quero Apenas; O Portão; Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo; Caruso (em italiano); A Montanha; Aquarela do Brasil; Jerusalém de Ouro (em hebraico); É Preciso Saber Viver; Jesus Cristo.

Rosas israelenses para os fãs

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste ano, a família de Avi Tal completa 60 anos de trabalho duro no mercado de Carmel (Shuck Ha"Carmel), em Tel-Aviv, uma espécie de Ceasa israelense. O negócio de Avi, de 47 anos, é flor. "Todas as flores que comercializo são daqui mesmo, de Israel. Tudo é cultivado aqui na região", afirma ele, com orgulho.

Mas, na semana passada, Avi Tal (foto) recebeu uma encomenda sui generis: preparar mais de uma centena de rosas vermelhas com os cabos raspados, sem espinhos, para enviar a Jerusalém. Sobre o cliente misterioso que as encomendou, ele diz apenas: "Não sei quem é, mas parece que é famoso, um cantor do Brasil".

Avi Tal não fala inglês, só hebraico. Um dos seus clientes ajuda o repórter com a conversa. Sua mulher e seu empregado não gostaram da invasão da tranquila floricultura que fica no coração do mercado e se recusaram a posar para fotos como o time que preparou as rosas que Roberto Carlos beijará e ofertará a suas fãs do gargarejo hoje à noite.

"Trabalho aqui desde criança, desde que meu pai morreu. Há 30 anos eu sou o cabeça aqui. Essas rosas são uma encomenda muito importante para mim", dizia o sorridente florista de Ha"Carmel, exibindo sua obra-prima. "Pena que aqui não tenhamos nenhuma flor do Brasil."

Em geral, quando está no Brasil, Roberto Carlos encomenda suas rosas de produtores conhecidos de Holambra ou outros locais. As rosas de Avi serão as primeiras que ele atirará de um palco tão longínquo - peregrinação do artista que pode levá-lo até a China num futuro próximo.

Em Jerusalém, as fãs de Roberto Carlos, que viajou junto com seus filhos Dudu e Rafael, se tornaram peregrinas da Terra Santa. Divididas em grupos, passeiam pelos lugares sagrados reunidas em grupos que levam nomes de canções do "Rei".

Ontem, os grupos Cadillac, Proposta e Para Sempre iriam conhecer o Mar Morto; para a Galileia seguiriam os grupos Amazônia, Calhambeque, A Montanha, Águia Dourada, Além do Horizonte, Jovens Tardes, Romântico, Palavras e Detalhes. Em Jerusalém, estariam passeando os grupos Coisa Bonita, Diamante Cor de Rosa e Amor Sem Limite.

Ontem, Pedro Sirotsky, do grupo RBS, disse que espera que Roberto faça "um dos shows mais importantes de sua História, com toda sua espiritualidade". Roberto ensaiaria com toda a sua orquestra também na noite de ontem. Ele não tinha decidido, até ontem, qual música em hebraico cantaria, mas tinha previsto canções em inglês, italiano, espanhol e português - entre as que garantiu no show, estão três músicas do lote religioso: Jesus Cristo, Ave Maria e A Montanha. Ele certamente cantará Detalhes, Emoções e Para Sempre, que define como uma de suas músicas preferidas em todo seu repertório.

Show. O cenário do show de Roberto em Jerusalém, que estiliza pontos cruciais do turismo religioso na cidade, foi concebido por May Martins, cenógrafa da Rede Globo. O show será filmado em 3D pela equipe da Brash3D. A apresentação será de Glória Maria, ex-Fantástico, e a direção de fotografia da equipe cabe ao mítico Affonso Beato.

O palco tem 400 metros quadrados, é sem teto (Dody Sirena, empresário de Roberto, brincou dizendo que, se chover, vão beatificar Roberto Carlos na cidade, porque não chove por aqui há muito tempo) e o som tem 60 mil watts de potência.

VIAGEM A CONVITE DA PRODUTORA DC7, DOS SHOWS DE ROBERTO CARLOS