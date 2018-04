Veja o roteiro do projeto Teatro nos Parques: 64 peças de graça

Aline Stivaletti e Lucas Pretti, do Guia,

A iniciativa de comemorar o 30º aniversário da Cooperativa Paulista de Teatro com um projeto que abrange 32 parques e 16 companhias é inédito na cidade. Ney Piacentini, o presidente do órgão, explica o que pretende com o 'festival de parque'. "Conseguimos agradecer ao mesmo tempo a atenção do público e o apoio do governo."

As peças foram escolhidas por edital, entre mais de 140 inscritas. A ideia não era adaptar, mas fazer um menu de 'peças de parque' para oferecer a plateias de pontos distantes da cidade, onde não há salas de espetáculo. "Essas 16 têm vocação para lugares abertos." Se chover há apresentação? "Adiamos a encenação. Não temos a obrigatoriedade com a data e sim com a realização."

Navegue pelo mapa, em que as atrações estão divididas por parque:

Visualizar Teatro nos Parques - 5/9 a 31/10/2009 em um mapa maior

Você também pode navegar por peça (digite 'Control + F' ou 'Control + L' para buscar na lista abaixo):

A BRAVA trailer

Sem divisão entre o palco e a plateia, a peça conta a vida da heroína francesa Joana D’Arc. Dir. Fábio Resende. Concep. e interp. Brava Cia. 55 min. Livre.

Pq. Shangrilá. R. Irmã Maria Lourença, 250, Grajaú. Dom. (6/9), 15h.

Pq. da Aclimação. R. Muniz de Souza, 1.119, Aclimação. Dom. (27/9), 15h.

Pq. Jd. Felicidade. R. Laudelino Vieira de Campos, 265, Jd. Felicidade, Pirituba. Dom. (4/10), 15h.

Pq. Trianon. R. Peixoto Gomide, 949, Cerq. César. Dom. (18/10), 15h. Grátis.

ACUDA BENEDITO

A peça conta a irreverente história de Benedito, um homem que nasce em um galinheiro e vai morar na cidade onde vence diversos desafios. Com Grupo Abacirco. 55 min. Livre.

Pq. Sta. Amélia. R. Timóteo Correia de Goes, 30, Jd. das Oliveiras. Dom.(6/9), 11h.

Pq. Santos Dias. Estr. de Itapecerica, km 23, Capão Redondo. Sáb. (26/9), 15h.

Pq. Guarapiranga. Estr. Guarapiranga, 575, Campo Limpo. Sáb. (3/10), 15h.

Pq. Lions Club tucuruvi. R. Alcindo Bueno de Assis, alt. 500, Tucuruvi. Dom. (4/10), 11h.

A FARSA DO BOM ENGANADOR trailer

Adaptação da sátira clássica medieval do século XV, de autor anônimo, 'A Farsa do Mestre Pierre Pathelin'. O texto apresenta uma série de mau-entendidos envolvendo um comerciante inescrupuloso, seu empregado e um casal formado por um advogado falido e sua esposa. Com Cia. Buraco D'Oráculo. 55 min. Livre.

Pq. Severo Gomes. R. Pires de Oliveira, 356, Chác. Sto. Antônio. Sáb. (12/9), 11h.

Pq. da Luz. Pça. da Luz, s/nº, Bom Retiro. Dom. (27/9), 15h.

Pq. Raul Seixas. R. dos Murmúrios da Tarde, 211, Itaquera. Dom.(18/10), 11h.

Pq. V. dos Remédios. R. Carlos Alberto Vanzolini, 413, V. dos Remédios. Sáb. (31/10), 15h. Grátis.

AQUI NINGUÉM É INOCENTE trailer

O espetáculo é dividido em duas partes. Na primeira, o público é convidado a seguir um dos personagens e observá-lo em interação com locais próximos ao espetáculo. Na segunda, os personagens se apresentam, contam histórias sobre si próprios e respondem às perguntas do público. Com Atelier de Manufactura Suspeita e Cia. Linhas Aéreas. 55 min. Livre.

Pq. Nabuco. R. Frederico Albuquerque, 120, Cid. Ademar. Sáb. (12/9), 11h.

Pq. Buenos Aires. Av. Angélica, s/nº, Higienópolis. Sáb. (19/9), 11h.

Pq. Chác. das Flores. Estr. Dom João Nery, 3.551, Guaianazes. Sáb. (24/10), 11h.

Pq. do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, V. Mariana. Dom. (25/10), 15h. Grátis.

ARRUMADINHO trailer

Seis gerentes de venda questionam o homem moderno com suas respectivas visões de mundo e de mercado, em um jogo intenso com o público. Com Trupe Olho na Rua. 55 min. Livre.

Pq. Piqueri. R. Tuiuti, 2.213, Tatuapé. Sáb. (12/9), 15h.

Pq. V. Guilherme. R. São Quirino, 905, V. Guilherme. Sáb. (19/9), 15h.

Pq. da Independência. Av. Nazareth, s/nº, Ipiranga. Sáb. (24/10), 15h.

Pq. da Luz. Pça. da Luz, s/nº, Bom Retiro. Dom. (25/10), 15h. Grátis.

BICHOS DO BRASIL trailer

Com três atores e mais de 50 bonecos feitos a partir de materiais naturais, o espetáculo é um manifesto contra a extinção dos animais que existem dentro do imaginário popular. Com Cia. Pia Fraus. 55 min. Livre.

Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, V. Mariana. Sáb. (5/9), 15h.

Pq. Previdência. R. Pedro Peccinini, 88, Jd. Ademar. Dom. (11/10), 11h.

Pq. V. Guilherme. R. São Quirino, 905, V. Guilherme. Dom. (18/10), 11h.

Pq. do Carmo. Av. Afonso Sampaio e Souza, 951, Itaquera. Sáb. (31/10), 15h. Grátis.

BISBIGLIO trailer

O espetáculo conta a história do resultado inesperado que surge do encontro de Dona Branca, uma mulher que sofreu uma grande desilusão amorosa, e Palha, um homem que acaba de passar por uma tentativa fracassada de suicídio. Com Grupo Clã - Estúdio de Artes Cômicas. 55 min. Livre.

Pq. do Carmo. Av. Afonso Sampaio e Souza, 951, Itaquera. Sáb. (26/9), 15h.

Pq. Shangrilá. R. Irmã Maria Lourença, 250, Grajaú. Sáb. (10/10), 15h.

Pq. Raposo Tavares. R. Telmo Coelho Filho, 200, V. Albano. Sáb. (17/10), 15h.

Pq. São Domingos. R. Pedro Sernagiotti, 125, Pq. São Domingos, Pirituba. Sáb. (24/10), 15h. Grátis.

CANTEIROS

Livremente inspirada na obra 'Viva o Povo Brasileiro' de João Ubaldo Ribeiro, a peça mostra a trajetória de um grupo de trabalhadores, num canteiro de obras, durante a construção de um Monumento. De forma divertida são narradas várias histórias pelos operários, onde heróis de diferentes naturezas se apresentam ao público. Com Cia. dos Inventivos. 55 min. Livre.

Pq. Trianon. R. Peixoto Gomide, 949, Cerq. César. Sáb. (12/9), 15h.

Pq. Severo Gomes. R. Pires de Oliveira, 356, Chác. Sto. Antônio. Sáb. (3/10), 11h.

Pq. Luis Carlos Prestes. R. João Della Manna, 665. Jd. Rolinópolis, Butantã. Sáb. (10/10), 11h.

Pq. Rodrigo de Gásperi. Av. Miguel de Castro, 321, V. Zatti, Pirituba. Dom. (11/10), 11h. Grátis.

ESSES MENINOS ESQUISITOS E SUAS HISTÓRIAS MARAVILHOSAS

O espetáculo conta duas histórias de dois meninos que por suas necessidades enfrentam o destino. A peça é baseada nas histórias infantis 'João Mata Sete' e 'A Ovelha de Lã Dourada'. Com Grupo A Santa Palavra. 55 min. Livre.

Pq. Buenos Aires. Av. Angélica, s/nº, Higienópolis. Dom. (13/10), 15h.

Pq. Chácara das Flores. Estr. Dom João Nery, 3.551, Guaianazes. Sáb. (26/9), 15h.

Pq. da Independência. Av. Nazareth, s/nº, Ipiranga. Sáb. (3/10), 15h.

Pq. Alfredo Volpi. R. Eng. Oscar Americano, 480, Morumbi. Dom. (4/10), 15h. Grátis.

O MAIOR INSPETÁCULO DA TERRA trailer

Peça infantil para todas as idades. A peça infantil é inspirada nos esquetes musicais dos circos antigos, que combinavam instrumentos de sopro e percussão, e os efeitos sonoros de buzinas, apitos, latas e chocalhos. Com Circo & Cia. 55 min. Livre.

Pq. do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n], V. Mariana. Sáb. (5/9), 15h.

Pq. Alfredo Volpi. R. Eng. Oscar Americano, 480, Morumbi. Dom. (13/9), 15h.

Pq. Lina e Paulo Raia. R. Volkswagen, s/nº, Jabaquara. Sáb. (26/9),15h.

Pq. Nabuco. R. Frederico Albuquerque, 120, Cid. Ademar. Sáb. (17/10), 15h. Grátis.

QUIXOTE

A partir da obra 'Quixote', de Cervantes, foi criada uma versão atual para a história da peça. Para ser apresentada ao ar livre, a complexa estrutura original foi reduzida para apenas dois personagens, um gari e um morador de rua. Com Circo Mínimo. 55 min. Livre.

Pq Cordeiro. R. Breves, 968, Chác. Monte alegre, Sto. Amaro. Dom. (6/9), 11h.

Pq. Anhanguera. Av. Fortunata Tadielo Natucci, 1.000, Perus (Km 24,5, Rod. Anhanguera). Dom. (20/9), 11h.

Pq. Cidade do Toronto. Av. Cardeal Motta, 84, city américa, Pirituba. Dom. (27/9), 11h.

Pq. da Aclimação. R. Muniz de Souza, 1.119, Aclimação. Dom. (25/10), 11h. Grátis.

QUIXOTES trailer

Baseado no clássico de Miguel de Cervantes, em que Dom Quixote, já com certa idade, se entrega à leitura de romances de cavalaria e decide se tornar um cavaleiro andante junto a seu fiel escudeiro, Sancho Pança. A peça mostra os diversos 'Quixotes' que existem atualmente, como pícaros, saltimbancos, artistas de circo, contadores de histórias e cantadores. Com Circo Navegador. 55 min. Livre.

Pq. Previdência. R. Pedro Peccinini, 88, Jd. Ademar. Sáb. (19/9), 11h.

Pq. Piqueri. R. Tuiuti, 2.213, Tatuapé. Sáb. (10/10), 11h.

Pq. Cordeiro. R. Breves, 968, Chác. Monte Alegre, Sto. Amaro. Sáb. (17/10), 11h.

Pq. Cemucam. R. Mesopotâmia, s/nº, Granja Viana (Km 24,5, Rod. Raposo Tavares). Sáb. (31/10), 11h. Pq. Lions Club Tucuruvi. R. Alcindo Bueno de Assis, alt. 500, Tucuruvi. Dom. (20/9), 11h.

TEM PALHAÇO NO PARQUE

O espetáculo apresenta um cortejo formado por quatro palhaços músicos e seis palhaços brincantes que interage com o público, formando rodas de brincadeiras e desenvolvendo jogos e cenas. Com Na Cia. dos Anjos. 55 min. Livre.

Pq. Cemucam. R. Mesopotâmia, s/nº, Granja Viana (Km 24,5, Rod. Raposo Tavares). Dom. (13/9), 11h.

Pq. Chico Mendes. R. Cembira, 1.201, V. Curuça Velho. Dom. (18/10), 11h.

Pq. Anhanguera. Av. Fortunata Tadielo Natucci, 1.000, Perus (Km 24,5, Rod. Anhanguera). Dom. (25/10), 11h.

TEATRO DE MAMULENGO MESTRE VALDECK

A festa de noivado da filha de um coronel tem tudo para dar certo, até que dois convidados decidem deixar as coisas mais 'modernas'. Com Valdek de Garanhus. 55 min. Livre.

Pq Guarapiranga. Estr. Guarapiranga, 575, Pq. Alves de Lima, Campo Limpo. Sáb. (19/9). 15h.

Pq. Chico Mendes. R. Cembira, 1.201, V. Curuça Velho. Dom. (20/9), 11h.

Pq. Lina e Paulo Raia. R. Volkswagen, s/nº, Jabaquara. Sáb. (3/10), 15h.

Pq. Sta. Amélia. R. Timóteo Correia de Goes, 30., Jd. das Oliveiras. Dom. (4/10), 11h.

TOP, TOP, TOP trailer

Criação do grupo que reúne os personagens do cartunista Henfil: Graúna, Zeferino e Bode Orelana, que moram na caatinga e estão em busca de um pouco d água, e os frades Baixim e Cumprido, que buscam respostas sobre a solidariedade humana. Com Grupo Ivo 60. 55 min. Livre.

Pq. Rodrigo de Gásperi. Av. Miguel de Castro, 321, Vila Zatti, Pirituba. Dom. (13/9), 15h.

Pq. Jd. Felicidade. R. Laudelino Vieira de Campos, 265, Jd. Felicidade, Pirituba. Dom. (20/9), 15h.

Pq. São Domingos. R. Pedro Sernagiotti, 125, Pq. São Domingos, Pirituba. Sáb. (10/10), 15h.

Pq. Cidade de Toronto. Av. Cardeal Motta, 84, City América, Pirituba. Dom (11/10), 15h.

VIVA MALAZARTES! trailer

A peça conta a história de Pedro Malazartes, senhor da esperteza e da astúcia, que aceita como presente um passe mágico com o qual pode adquirir tudo e realizar todos os desejos, mas seduzido pelos prazeres da posse e do consumo, o personagem vai sendo destruído. Com Núcleo Pavanelli. 55 min. Livre.

Pq. Raul Seixas. R. dos Murmúrios da Tarde, 211, Itaquera. Dom. (6/9), 11h.

Pq. Luís Carlos Prestes. R. João Della Manna, 665, Jd. Rolinópolis, Butantã. Dom. (27/9), 11h.

Pq. V. dos Remédios. R. Carlos Alberto Vanzolini, 413, V. dos Remédios. Dom. (11/10), 11h.

Pq. Santos Dias. Estr. de Itapecerica, Km 23, Capão Redondo. Sáb. (17/10), 15h.