Veja mapa e vídeos dos shows de humor em cartaz em SP

Uma seção nova passa a circular nesta sexta, 25, nos roteiros impressos de fim de semana Guia, no Estadão, e Divirta-se!, no Jornal da Tarde. É a seção Humor. Por isso, preparamos para o portal estadao.com.br um mapa com os principais espetáculos de improvisação, stand-up e esquetes cômicas em cartaz hoje na cidade de São Paulo.

Serve como um "trailer" para quem não quer arriscar a noite – e algum dinheiro – com piadas que não conhece. Por isso, cada ponto do mapa abaixo tem um vídeo com um trecho do show. Aproveite.