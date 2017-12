Veja entrevista com escritor Ricardo Piglia

Um romance do escritor argentino Ricardo Piglia é como um novelo que, ao se desenrolar, surpreende o leitor com suas inúmeras e diferentes camadas. É o caso de 'O Caminho de Ida', que a Companhia das Letras acaba de lançar. A começar pelo título, dúbio, que tanto pode significar o início de uma jornada qualquer como marcar a trajetória de Ida Brown, personagem chave do romance.

Veja entrevista, em espanhol, gravada em novembro do ano passado, em que o autor fala sobre seu processo de escrita e como ele consegue transitar com facilidade na fronteira entre a ficção narrativa e o exercício crítico.