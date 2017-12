Veja dez opções culturais para o fim de semana em São Paulo

Fim de ano chegando mas a temporada cultural ainda em pleno vapor na capital paulista. De shows de Alice Caymmi (na sexta) e Criolo (no sábado) às estreias de O Hobbit e Mommy, confira dez opções de passeios e atividades culturais deste fim de semana.

Show - Alice Caymmi

‘Rainha dos Raios’ é o nome do elogiado segundo álbum da cantora e compositora, cujo repertório ela leva ao palco em espetáculo dirigido por Paulo Borges.

Teatro Itália. (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. Sexta-feira (12), 21h30. R$ 80.

Show - Marcel Powell

A cantora e o filho de Baden Powell apresentam o espetáculo ‘Sambas pra Vinicius’, dedicado à obra de Vinicius de Moraes.

Caixa Cultural (100 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Sexta (12), sáb. (13) e dom. (14), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir de 12h, no dia do show).

Show - Criolo

‘Convoque seu Buda’ é o nome do CD que o artista lançou no mês passado. O sucessor de ‘Nó na Orelha’ (2011) também estabelece conexões entre a MPB e o rap, por meio de músicas como ‘Cartão de Visita’, gravada com participação de Tulipa Ruiz, ‘Fermento pra Massa’ e a faixa-título.

Studio Verona (1.764 lug.). R. Voluntários da Pátria, 498, Santana, 4003-1212. Sáb. (13), 23h. R$ 100.

Show – Titãs

A banda paulistana faz show grátis no Parque da Juventude, com participação da cantora Ana Cañas.

Show 100 anos - parque da Juventude, av. Zachi Narchi, 1309, Santana, zona norte, São Paulo, SP. Sáb. (13): 16h. Grátis

Cinema - Exibições dão voz à 'quebrada'

O filme 'Branco Sai Preto Fica' será exibido nesta sexta-feira, 12, às 20 horas, ao ar livre, no Parque do Ibirapuera, integrando a programação Cidadania nas Ruas, do Festival de Direitos Humanos. No sábado, às 11h45, 'A Vizinhança do Tigre' passa no Espaço Itaú Frei Caneca, seguido de debate com o diretor.

Teatro - Antes de Mais Nada

Alfredo e Bernardo são dois amigos que, por um motivo banal, ficaram 30 anos sem se falar. Com a morte de Bernardo, Alfredo busca explicações para o motivo do afastamento e passa a reavaliar sua vida. Dir. Zé Henrique de Paula. 80 min. 12 anos. Teatro Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 60/R$ 80. Até hoje (12).

Exposição - Poty Lazzarotto

Em ‘Poty, de Todos Nós’, cerca de cem obras percorrem a trajetória do artista. São trabalhos em desenhos, aquarelas, litogravuras e um esboço de seu painel do Memorial da América Latina.

Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Sé, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (13). Grátis. Até 1/3/2015.

Musical - Cazuza - Pro Dia Nascer Feliz, O Musical

Escrito por Aloísio de Abreu, o espetáculo conta a história de Cazuza pelo ponto de vista de sua mãe, Lucinha Araújo. Sucessos como ‘O Tempo Não Para’, ‘Exagerado’ e ‘Brasil’ ajudam a narrar a trajetória do cantor e compositor. 165 min. (com 15 min. de intervalo). 14 anos. Teatro Procópio Ferreira (641 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerq. César, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h30 e 21h30; dom., 17h30. R$ 50/R$ 180. Até 21/12.

Exposição - A Arquitetura Política de Lina Bo Bardi

Por meio de documentos, fotografias e desenhos originais, a exposição aborda a construção e concepção de três trabalhos importantes: o Solar do Unhão, em Salvador; o Masp; e o próprio Sesc Pompeia. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 10h/21h (dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (14).

Cinema - O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos

(The Hobbit: The Battle of the Five Armies, EUA-Nova Zelândia/2014, 144 min.) - Aventura. Dir. Peter Jackson. Com Martin Freeman, Richard Armitage, Ian McKellen. Bilbo e sua expedição entram em guerra com outros povos que também querem o tesouro guardado pelo terrível dragão Smaug - uma ameaça à existência da Terra Média. 12 anos.