Veja a programação cultural para o fim de semana em SP Um dos destaques na programação do fim de semana prolongado em São Paulo, que tem previsão de tempo instável, é a estreia da animação Up - Altas Aventuras, mais um desenho animado da Pixar. O filme deve agradar crianças e adultos, assim como os outros assinados pelo estúdio, como Toy Story, Procurando Nemo, Vida de Inseto, Ratatouille, Wall-E, entre outros. Há ainda um filme de ação para os fãs do gênero, o remake de O Sequestro do Metrô 123, com John Travolta e outros astros. Na música, o público erudito tem um programa especial: conferir a regência de Fabio Mechetti na Filarmônica de Minas, já que o maestro é um dos nomes cotados para suceder John Neshling na Osesp. Nas artes, mostra inédita traz as cores de Henri Matisse em pinturas, esculturas e desenhos à Pinacoteca do Estado.