Veja a programação completa do 2º Festival da Mantiqueira

Veja a programação completa do Festival da 2º Festival da Mantiqueira - Diálogos com a Literatura, que começa nesta sexta-feira, 29, e termina no domingo na cidade de São Francisco Xavier. Os ingressos para a participação dos eventos são gratuitos, mas senhas para as mesas de debate e atividades infantis devem ser retiradas uma hora antes do início das atividades na Casa de Cultura da cidade.

Programação Festival da Mantiqueira – Diálogos com a Literatura

SEXTA-FEIRA - 29.05

17h às 18h40 – Oficinas na Escola

- Estudantes: Assis Brasil – Criação Literária

- Professores: Anna Claudia Ramos – Motivação de Leitura

- Profissionais de literatura: Márcia de Grandi – Programação na biblioteca: um desafio enriquecedor

21h30 – Tenda Principal: Abertura e show Maxixe Machine

22h30 – Café Photozofia: Show Grupo Rádio Comida

SÁBADO - 30.05

9h às 10h40 – Oficinas na Escola (continuação)

11h às 12h30 – Tenda Principal: Cristovão Tezza (vencedor), Beatriz Bracher, Menalton Braff e Wilson Bueno - Finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2008 - Melhor Livro do Ano

11h30 às 13h – Tenda dos Estudantes: Bate-papo com escritora Índigo (livro “A Maldição da Moleira”)

12h às 12h50 – Biblioteca Solidária (infantil): Companhia de Fadas, com “Caixa de Histórias”

13h às 14h – Coreto: Leitura dramática da tragédia grega “Medéia”, de Eurípedes, com adaptação para a cultura brasileira e músicas inspiradas na peça “Gota d´Água”, de Chico Buarque.

- Oficina para Professores: Valesca de Assis, na Escola

14h às 14h50 – Biblioteca Solidária (infantil): Tininha Calazans, com “Seres do Encantado”.

14h às 15h30 – Tenda dos Estudantes: Jorge Caldeira, “Brasil: a história contada por quem viu”

15h às 16h30 – Tenda Principal: Luis Fernando Veríssimo, Flávio Carneiro e Luiz Alfredo Garcia-Roza. Mesa: “Literatura Policial – 200 anos de Edgar Allan Poe”, em homenagem ao autor norte-americano que se destacou como mestre do realismo fantástico, terror e policial.

16h às 17h30 – Tenda dos Estudantes: Clóvis Bulcão, “Leopoldina – a princesa do Brasil”

17h às 18h30 – Tenda Principal: Tatiana Salem Levy (vencedora), Cecília Giannetti, Tiago Novaes, Wesley Peres e Eduardo Baszczyn: Finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2008 - Melhor Livro de Autor Estreante

18h – Tenda dos Estudantes – Marisa Lajolo conversa sobre a obra de Monteiro Lobato

20h – Café Photozofia – Show Jazz 6, com o escritor Luis Fernando Verissimo

22h – Palco Principal – Show Marina de La Riva

DOMINGO - 31.05

9h às 10h40 – Oficinas na Escola (continuação)

11h às 12h30 – Tenda Principal – Miguel Sousa Tavares: autor português de “Equador” e “Rio das Flores”

11h30 às 13h – Tenda dos Estudantes – Carla Caruso, “Poemas para assombrar”

12h às 12h50 – Biblioteca Solidária – Fortuna, espetáculo "Na casa da Ruth"

14h às 14h50 – Biblioteca Solidária – Conto Com Você, espetáculo "Contos Daqui e Dacolá"

14h às 15h30 – Tenda Principal – Boris Fausto, Jorge Caldeira, Clóvis Bulcão e Francisco Vidal Luna, mesa "Recontando a História”

14h30 às 16h – Tenda dos Estudantes: Flávio Carneiro, “A Confissão”

16h às 17h30 – Tenda Principal – rabino Nilton Bonder, Xico Sá e Sergio Paulo Rouanet, mesa sobre “Paixão”

16h30 às 18h – Tenda dos Estudantes – Inácio de Loyola Brandão, “Cadeiras Proibidas”

17h30 às 18h – Tenda Principal – Cantora e compositora Furtuna

18h30 – Tenda Principal – Orquestra Sinfônica de São José dos Campos