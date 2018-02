Veja a programação completa da Virada Cultural 2014

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira, 7, as atrações da Virada Cultural 2014, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio. Este ano, o evento estará 20% menor a pedido da PM.

JÚLIO PRESTES

18h Ira!

21h Baby do Brasil

0h Vanessa da Mata

6h Teatro Mágico

9h Pepeu Gomes

12h RZO

15h Luiz Melodia

18h Martha Reeves & The Vandellas

REPÚBLICA

18h Hammond Grooves

20h Stanley Jordan

22h Paul Jackson Trio

0h União Black

2h Fefé

4h Fernanda Abreu

6h Blitz the Ambassador

8h Dexter e MV Bill

10h Projeto Nave (Marechal, Kl Jay, Síntese, SNJ, Ogi, Dexter)

12h Evinha & Trio Esperança (Clássico Casaco Marrom)

14h Dom Paulinho

16h Spok Frevo

AROUCHE

19h Peninha

21h Rosanah

23h Kátia

1h Tati Quebra Barraco

3h Gang do Eletro

5h The Rossi-Tributo a Reginaldo Rossi

7h Lafayette+ +Autoramas + B Negão

9h Márcio Greyck

11h30 Falcão

13h30 Brea na Garoa (Felipe Cordeiro + Lia Sofia + Lue) convida Manuel Cordeiro, Dona Onete e Fafá de Belém

16h Valesca

18h Roberta Miranda

SÃO JOÃO

19h Jackson Firebird

21h Helcio Aguirra - Homenagem

23h Uriah Heep

1h Mark Farmer

3h Secret Chiefs 3

5h The Medics

7h Anjo dos Becos

9h Agent Orange

11h Gueto

13h Dominatrix

15h Mercenárias

17h Lydia Lunch

TEATRO MUNICIPAL

18h Célia (1972)- Célia com Verocai

21h Tetê e o Lírio Selvagem (1978)- Tetê Espíndola

0h O Romance do Pavão Mysteriozo (1974) - Ednardo

3h Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros (1987)- Fausto Fawcett

6h Mandinga (1988)- André Christovam

9h Summertime (1981)- Cida Moreira

12h Trem de Ferro (1969)- Claudette Soares

15h A Bossa Negra (1961)- Elza Soares

DANÇA ANHANGABAÚ

19h Acts of Lights e Valsa do Abraço - Escola de Dança de São Paulo

20h Sem Passagem - Cia Experimental Kahal

21h30 O Cisne- Ana Botafogo e Luis Arrieta

22h Abrupto e Cantata - Balé da Cidade de São Paulo

23h30 El Indiano - David Morales

1h O Bilhete - Marcia Milhazes Cia de Dança

1h30 O Som do Movimento - Frank Ejara

2:30 No Singular - Quasar Cia de Dança

4h Stardust - Silenciosas + GT'aime

5h30 Do Soul ao Hip Hip - Nelson Triunfo

6h30 O Animal Mais Forte do Mundo - Cia Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira

9h30 África em Nó(s) - Cia Abayomi

12h Luceros Dança Toninho Ferragutti - Grupo Luceros Arte Flamenco

13h30 Por Um Fio - Gupo Experimental Mimulus

16h30 Travessia - Grupo Grial

Palácio da Justiça

23h30 Contorno, Site Specific Dança, Video e Moda - Rafael Gomes e Vinicius Cardoso

02h Contorno, Site Specific Dança, Video e Moda - Rafael Gomes e Vinicius Cardoso

19h Contorno, Site Specific Dança, Video e Moda - Rafael Gomes e Vinicius Cardoso

Viaduto do Chá

08h Balões Vermelhos - Etra Cia de Dança

Viaduto Santa Ifigênia

10h30 Espaços Invisíveis - Cia Damas em Trânsito e o Bucaneiros

Anhangabaú - Dança

15h Corpos de Passagem - GRUA Gentlemen na Rua

Galeria Olido

24h Virada de Dança de Salão

Copan

24h Ônibus da Dança

LUZ

19h Velha Guarda do Camisa Verde

21h Riachão

23h Monarco

1h Mart'nália

3h Fabiana Cozza

5h Originais do Samba Homenageia Mussum

7h Sombrinha

9h Almir Guineto

11h Nelson Sargento

13h Teresa Cristina

15h Eliana de Lima

17h Pagode 90

LG. GENERAL OSÓRIO

18h Graça Braga

20hh Thobias da Vai-Vai

22h João Borba

0h Mauro Diniz

2h Elizeth

4h Paulinho da Mocidade

6h Terreirão do Sobral

8h Zeca Paulicéia

10h Demônios da Garoa

12h Berço do Samba de São Matheus

14h Osvaldinho da Cuíca

16h Murilão

LIBERO BADARÓ

18h Mariana Aydar

20h Iara Rennó

22h Silva

0h Guilherme Arantes

2h Marcelo Jeneci

4h Karina Buhr

6h Felipe Catto

8h Seu Pereira e Coletivo 401

10h Tulipa Ruiz

12h Marcia Castro

14h Tiago Iorc

16h O Terno

18h Apanhador Só

RIO BRANCO

19h Felipe Cordeiro interpreta Expresso 2222-Gilberto Gil

21h Bruno Morais interpreta Sonhos e Memórias-Erasmo Carlos

23h Otto interpreta Canta Canta, Minha Gente-Martinho da Vila

1h Alice Caymmi interpreta Eu Não tenho Onde Morar- Dorival Caymmi

3h Cidadão Instigado interpreta Dark Side of The Moon-Pink Floyd

5h Leo Cavalcanti interpreta Ben-Jorge Ben Jor

7h Fred Zero Quatro interpreta Nelson Cavaquinho (1973)- Nelson Cavaquinho

9h Guizado interpreta On The Corner-Miles Davis

11h Lucas Santanna interpreta Gita-Raul Seixas

13h Romulo Fróes interpreta Transa- Caetano Veloso

15h Curumin interpreta Still Bill-Bill Withers

17h Céu interpreta Catch a Fire-Bob Marley

PRAÇA ROOSEVELT-CIRCO

18h Igbó Folhas de Fogo-Circo de Ébanos

19h Brasil Looks-Caminhão Trapézio

19h30 Virada do Circo-Show-Direção Alessandra Brantes

20h30 "Café Concerto" -Circo Amarillo

22h Glory Box-Finucane & Smith-Austrália

23h30 Brasil Looks-Caminhão Trapézio

0h Leo Bassi

1h Brasil Looks-Caminhão Trapézio

1h30 Trix Mix Cabaré

2h30 "O mundo dos irmãos Becker"-Irmãos Becker

3h Virada do Circo- Show Direção Mark

4h30 O resto é Parente- Cia K

6h Malabares Para Amanhecer

10h Brasil Looks-Caminhão Trapézio

10h30 Clássicos dos Tradicionais

11h30 Brasil Looks-Caminhão Trapézio

13h Palhaço Xuxu

14h Virada do Circo-Show-Direção Palhaça Rubra

15h30 Brasil Looks-Caminhão Trapézio

16h30 Besouro Mutante-Grupo Namakaca

PRAÇA ROOSEVELT-VIRADINHA

9h Espaço de Brincar Mamusca

9h Praça dos Chefinhos (comidinhas para grandes e pequenos)

9h Cadê Popó? - A Galinha Pintadinha

12h Brasileirinhos

17h Música de Brinquedo - Pato Fu e Giramundo

9h50 Dança Materna

11h30 Tiquequê

12h45 Grupo Trii

14h Conto em Letras - Trupe Pé de Histórias

15h45 Isadora Canto

14h Pista de Dança

13h30 Cantiga- Música para crianças, mamães e papais-Marilia Vargas e André Mehmari

16h30 Camerata Darcos

11h Buraco da Minhoca

9h Intervenções Musicais com Edí Holanda e Cirandando no Quintal

9h45 BuZum!

10h A Princesa e o Dragão- Cia. Ópera na Mala

10h30 BuZum!

11h15 Intervenção-Abbacircus

12h Banda Paralela

12h45 BuZum!

13h Nas Rodas do Coração-As Graças

14h BuZum!

14h30 Água-Clã Estúdio das Artes Cômicas

15h30 Academia de Palhaços Apresenta - Academia de Palhaços

15h30 BuZum!

16h Mário e Marias-Cia. Lúdicos de Teatro Popular

16h45 BuZum!

Contação de História

18h A Cidade Que Virou Cinema (Kiara Terra e Ricardo Ramos)

19h A Cidade Que Virou Cinema (Kiara Terra e Ricardo Ramos)

19h30 A Cidade Que Virou Cinema (Kiara Terra e Ricardo Ramos)

20h30 A Cidade Que Virou Cinema (Kiara Terra e Ricardo Ramos)

12h45 Cinco Histórias Para Inventar Cidades (Kiara Terra)

13h45 Cinco Histórias Para Inventar Cidades (Kiara Terra)

14h45 Cinco Histórias Para Inventar Cidades (Kiara Terra)

15h45 Cinco Histórias Para Inventar Cidades (Kiara Terra)

Oficinas

9h45 OFICINA DE SENSAÇÕES com Gabriella Cuglovicci

11h OFICINA DE SENSAÇÕES com Gabriella Cuglovicci

12h15 OFICINA DE SENSAÇÕES com Gabriella Cuglovicci

13h30 OFICINA DE MÚSICA com Edi Holanda

14h45 OFICINA DE MÚSICA com Edi Holanda

16h OFICINA DE MÚSICA com Edi Holanda

9h45 OFICINA DE ALINHAVO com Lucia Godoy

10h45 OFICINA DE ALINHAVO com Lucia Godoy

11h45 OFICINA DE ALINHAVO com Lucia Godoy

13h45 OFICINA DE CARIMBOS Com Cleiri Cardoso

14h45 OFICINA DE CARIMBOS Com Cleiri Cardoso

15h45 OFICINA DE CARIMBOS Com Cleiri Cardoso

9h 'BLOC CITY' - OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE OBJETOS E BRINQUEDOS DE PAPELÃO Com MILIMBO

10h15 'BLOC CITY' - OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE OBJETOS E BRINQUEDOS DE PAPELÃO Com MILIMBO

11h45 'BLOC CITY' - OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE OBJETOS E BRINQUEDOS DE PAPELÃO Com MILIMBO

13h15 'E SE…' - OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE OBJETOS SONOROS

14h45 'E SE…' - OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE OBJETOS SONOROS

16h 'E SE…' - OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE OBJETOS SONOROS

10h ESCOLA DE LIBRAS (ITINERANTE) com Luana Milani e Eduardo Castilho

10h OFICINA DE GRAFITE com Fernando Berg e Pedro Adati

14h OFICINA DE GRAFITE com Fernando Berg e Pedro Adati

14h TRICOTANDO NA PRAÇA com Leticia Mattos e o Coletivo Feito à mão

14h ÔNIBUS COM ASAS (ITINERANTE) com Graziela Kunsch e Tiago Judas

CCSP-Viradinha

19h Acampamento-Re-virando histórias- NarrAções-Esplêndida Cia NA(rr)ATIVA. 19h - AÇÃO EDUCATIVA - Viradinha Cultural - Re-virando histórias: NarrAções no Centro Cultural São Paulo!Participação musical: Edi Holanda - coordenação pedagógica: Marina Vecchione Ungaro

PÁTIO DO COLÉGIO

18h O Mistério Bufo- La Mínima

20h30 12 Homens e uma Sentença- Dir. Eduardo Tolentino

23h30 Carta ao Pai (Denise Stoklos)

0h30 A Procissão (Gero Camilo)

1h30 Uma História Oficial-Cortejo Cia de Teatro (RJ)

4h Antígona Recortada - Contos que Cantam sobre Pousopássaros (Núcleo Bartolomeu de Depoimentos)

6h15 Os Adultos Estão na Sala-Cia Os Médios

8h Mozart Moments-Grupo Sobrevento

11h O Jovem Príncipe e a Verdade

12h30 Medinho e Medão-Cia. Viradalta

14h A Vida Sexual da Mulher Feia- com Otávio Muller

17h Vingança

Lg. Do Paissandu

22h Jamais 203- com Generik Vapour (saída cortejo)

Terreno Júlio Prestes

23h Jamais 203- com Generik Vapour (chegada cortejo)

Palácio da justiça

12h Hysteria-Grupo XIX

Solar da Marquesa

16h Hygiene-Grupo XIX

Copan

15h30 Caminhos-Cia. EnvieZada (RJ)

Galeria Olido

15h Cais-com Velha Companhia

SÉ-STAND UP

20h Show 1-MC Falcão-Rafinha Bastos-Alexandre Porpetone-Rafael Cortez-Maurício Meirelles-Diogo Portugal-Victor Sarro

23h Show 2-MC Rafael Cortez-Gustavo Mendes-Fábio Lins-Mehl Marrer-Fábio Rabin-Fabiano Cambota-Paulo Carvalho

2h Show 3-MC Bruno Motta- Ben Ludmer-Murilo Gun-Claudio Torres Gonzaga-Paloma dos Santos-Robson Nunes-Jeferson Farias

5h Show 4-MC Bruno Motta- Renato Rodrigues-Rogério Vilela-André Santi-Edson Duavy-Thiago Ventura-Larissa Câmara

8h Show 5-MC Zé Américo-Hitalon Bastos-Igor Guimarães-Lucas Moreira-Emerson Ceará-Victor Ahmar-Nando Viana

11h Show 6-MC Zé Américo-Afonso Padilha-Patrick Maia-Richard Rebelo-Márcio Américo- Dinho Machado-Criss Paiva

14h Show 7-MC Fábio Silvestre-Paulo Vieira-Thiago Carmona-Daniel Duncan-Nigel Goodman-Gus Fernandes-Marco Zenni

17h Show 8-MC Marcelo Tas-Rafinha Bastos-Murilo Couto-Léo Lins-Geraldo Magela-Rey Bianchi-Rudy Landucci

BARÃO DE LIMEIRA

20h Juçara Marçal

22h Bixiga 70

0h Systema Solar

2h Bomba Estéreo

4h RPB Red Plastic Bag

6h Dengue Dengue Dengue

8h Filosofia Reggae

10h Jah I Ras (Kadhu)

12h Mato Seco

14h Tribo de Jah

16h Al Griffiths

18h Planta e Raiz

BENTO FREITAS-CABARÉ

24h Dançarinas

24h Apresentadores: Léo Aquilla, Murila Martírio (Renato Kramer)

18h Parle, Chante, Rêve et Soupire-com Marília Vargas

19h30 Jaloo

21h Divas do Brasil Com os Mais Perfeitos Transformistas

22h30 Cabareteras

0h Buraco da Lacraia Dance Show

1h30 Teatro Delirante

2h30 Disco Clubbing 15 anos - Edson Cordeiro

4h45 Jessie Evans

6h Teatro Delirante

7h Alegria - Joe Welch

8h30 Frenéticos, Molhados & Croquettes

10h Caravana Tonteria com Leticia Sabatella

12h TrixMix Cabaré Pocket

13h30 Cabaré Batom - Simone Mazzer

15h Elke Maravilha

16h30 Bloco I Love Cafusú

MERCADO MUNICIPAL-FORRÓ

18h Luiz Wilson e Fatel

20h Sandra Belê

22h Rouxinol Paraibano

0h Trio Nordestino (Part. Lucy Alves)

2h Rastapé

4h Coisa de Zé

6h Edson Duarte

8h Forró Moleque (Part. Joquinha do Acordeon e Pablo Moura)

10h Catia de França

12h Trio Bastião

14h Vinicinho Magalhães

16h Peixelétrico

CARLOS DE SOUZA NAZARÉ

20h Mc Rodolfinho

22h Flora Mattos

0h30 Rincon Sapiencia

3h Maneva

5h30 Rashid com participação de Tássia Reis

8h Mc Dede

10h30 Karol Conka

13h Menor do Chapa

15h30 Projota

25 DE MARÇO

18h Festa I

21h Mc Lon

23h Tropikillaz (Djs Zegon e Laudz)

2h Ivo Mozart

4h Pollo

7h Mc Nego Blue

9h30 Forfun

12h MC Bola

14h Cone Crew

17h Mc Gui

CÁSPER LÍBERO

18h Xis

19h30 SP Funk

21h SNJ

22h30 Ao Cubo

0h Actitud Maria Marta

1h30 Sampa Crew

3h Ndee Naldinho

5h Ellen Oléria Part. Mulheres Negras

6h30 Mc Marechal Part: Xará

8h Alafia

9h OGI

9h40 Don L

11h30 Izzy Gordon Part. Larissa Luz

13h30 Cidinho e Doca

15h30 Flow MC Part. Drik Barbosa

17h Rotação 33 KL Jay Par.: Aori, Livia Cruz, De Leve, Max B.O, Parteum, Kamau e Boca do Lixo)

XAVIER TOLEDO-SARAU

18h Sarau O Que Dizem os Umbigos

20h Encontro de Compositores da Zona Leste

22h Coletivo Perifatividade

23:30 Sarau do Binho

1h30 Candiarte

2h30 4ª Feira de Cinzas (música)

4h Sarau do Charles

5h30 Sarau do Mercado

7h ZAP-Zona Autôma da Palavra

8h30 Sarau da Praga

10h30 Poetas do Tiete

12h Encontro de Utopias

14h Praçarau

15h30 EITA! Sarau Encontro Integrado de Todas as Artes

17h Poesia Maloqueirista

LADEIRA DA MEMÓRIA-SARAU

18h Clarianas

19h Tenda Literária

21h Cooperifa

23h Bodega do Brasil

0h30 Menor Slam do Mundo

2h Encontro de Compositores da Zona Sul

4h Sobrenome Liberdade

5h30 Sarau na Quebrada-Santo André

7h Sarau A Voz do Povo

8h Sarau Portas Abertas-Guarulhos

9h30 Sarau Matinal Beco dos Poetas

11h30 MAP (Movimento Aliança da Praça)

13h30 Sarau da Ademar

15h Sarau dos Fórum

16h30 Vagabundos

PISTA PRINCESA ISABEL

18h Sallun (Pedra Branca)

19h30 Shankara Live!

20h30 V. Falabella

21h30 Lyctum Live! SÉRVIA

22h30 Easy Riders by Yoni-ISRAEL

23h30 Mr. Suit Live ISRAEL

0h30 John 00 Flemming INGLATERRA

2h Vidigal

3h30 Tera Live!

4h30 Diksha Live!

5h30 Rex ÁFRICA DO SUL

7h Rica Amaral

8h30 Cosmonet Live!

9h30 Gui Milani

11h Future Frequency INGLATERRA

12h30 Skipper Live!

13h30 Dré Guazzelli

15h Cubixx ALEMANHA

16h30 Montagu e Golkonda (Symphonix) ALEMANHA

PISTA SÃO FRANCISCO

20h Carlos D Heart

21h30 Wallbreakers-Live

23h Mayara Leme

0h30 Ramilson Maia part. especial Janaina Lima (Kaleidoscopio)

2h Vitor Lima

3h30 Jason Bralli

5h DJ Andy

LG SANTA EFIGÊNIA

18h Apresentação-Participação especial Thaide

18h Nice Dance Hall

19h Breakbboyz (dança)

20h Dj Moretti

21h Gabriela Electra

22h Dj Claytão

23h Allstar Brasil & Battys Girls

0h As Minas & Magic 5

1h Dj Typa

2h Dj Katatau

3h Dj Marks

4h Dj Cinara

5h Dj July July

6h Dj Alex Music

7h Dj Raldy

8h Dj Cainã

9h Dj João Gilberto

10h Dj Kula

11h Dj Magoo

12h Dj Nego everton

13h Artex (dança)

14h Familia MV (Mateus Verdelho) & Convidados

15h Familia MV (Mateus Verdelho) & Convidados

16h Familia MV (Mateus Verdelho) & Convidados

17h Angel Keys (cantora R&B)

PARQUE DA LUZ

24h Samba Lenço de Mauá

24h Samba de Bumbo de Pirapora

24h Arte e Natureza-Jorge Amaro

24h Nego Fugido

24h Samba de Cavalo Marinho

24h Escurinho e a banda Labacê

24h Ciranda Tupinambás

24h Banda Cabaçal de São José de Piranhas

24h Oliveira de Panelas

24h Geraldo Mouzinho

24h Moçambique de São Benedito

24h Kolombolo Diá Piratininga

24h Jongo de Tamandaré

24h Maracatucutá

24h Sebastião Marinho

24h Mucambos de Raiz Nagô

24h Jongo de Piquete

24h Inimar Reis - O Brasil que Canta e Dança

24h ORQUESTRA DE BERIMBAUS DO MORRO DO QUEROSENE

24h Bloco de Pedra de Maracatú

24h Valdek de garanhuns (Mamulengo + apresentação dos Grupos)

24h Ciranda Tupinambá (Chico César)

24h Escurinho e Banda Labacê (PB)

24h Banda Cabaçal e São José das Piranhas (PB)

24h Oliveira de Panelas (PB)

24h Geraldo Mouzinho (PB)

24h Caju e Castanha

24h Jongo Dito Ribeiro

24h Tamandaré

24h Batuque de Umbigada de Tietê

24h Batuque de Umbigada de Piracicaba

24h Batuque de Umbigada de Capivari

24h Grupo Cupuaçu (Bumba meu boi ou tambor de crioula)

24h Grupo Babado de Chita - Gestinho Sonoro

24h Favoritos da Catira

24h Cido Garoto

24h Samba de Roda Garoa do Reconcavo

24h Ile Aláfia Maracatú

24h Sambaqui

CORAÇÃO DE JESUS-BRAÇOS ABERTOS

18h Grafite Live Paint

18h Abertura Poema Pessoal do Faroeste e Trilha

18h15 Mestre de Cerimônia-Flávio e Andrea

18h30 Palhaça Mafalda E Mendiga Catadora de Ilusões

18h45 Cabaret do Triunfo

19h Vento-Mastro Chinês

19h15 Cabaret do Triunfo e Madame Taratatá

19h30 Cabaret do Triunfo

19h30 Afrobase

19h45 Cabaret do Triunfo

20h Entrevista com Zezão no Grafite

20h Cabaret do Triunfo

20h30 MUB

22h Makubando

23h30 Não, não, perdão!

1h Nanny Soul

2h30 Drugreen

4h Causa Comum

5h30 Engrenagem Urbana

7h Chimpanzé Clube Trio

8h30 Clownbaret

9h40 Circo Teatro de Tubinho

10h30 Palhaça Rubra e banda "show de variedades"

12h Banda Lábios

13h30 Samba de Bolso

14h30 Mão de Oito

16h15 Dançando na Cidade e Cabaret Triunfo

17h Milagre Vida e Movimento

24h Documentário Campos Elíseos-Garapa

BRAÇOS ABERTOS-CIRCO

11h Folias de Picadeiro - ABRACIRCO

18h R.Triunfo x R. dos Andradas-Sound system Bashment: Quilombo Hifi, Africa Mãe Do Leão, Leggo Violence + Fresh Crew, Jz Sound System, Garage Sistema De Som, Zion Gate Sound System

24h Pça Alfredo Issa-Dubversão

8h XV de novembro-Pilantragi

8h Sé x R. Direita-Venga Venga

8h Lg. do Café-Calefação e Derrame

18h R. do Triunfo x R. dos Gusmões-Matilha Cultural

18h R.Gusmões x R.Sta Ifigênia-Test

24h R. Gusmões x R. dos protestantes-Voodoohop

18h R. Vitória x R. dos Protestantes-Metanol

18h R. Formosa-Nelson Triunfo-A Rua é Show

18h Lg. do Café-Capslock

18h XV de novembro-Liquidação

LIBERDADE-CULTURA ORIENTAL

9h Yuzo Akahori & Yoohey Kaito - Shamisen e Taikô

9h15 Sakurá Fubuki Wadaiko (Apresentação de Taikô)

945 Banda TON-TON-MI (Musical Okinawa)

11h Dança do Leão e Dragão Chinês (Academia de Kung-Fú Garras de Águia - Taboão da Serra Li Ly

11h30 Chinese Pop Music Jam - Thiago Chang / Oscar Wei / Karina Yue =

12h Brave Girls China Dance & YO-YO Chinês

12h15 Kendi Yamai (Check In No Mon - Escolinha do Barulho

12h45 K-Pop Dance - Wide Vision vs Play Girl

13h Grupo Korean Voice´s - Luiz / Erick / Samuel Won / Lucca

13h30 Instrumental Coreana - Samulnori

13h45 Cantor Joe Hirata

14h45 Grupo Street Dance The Face Family x Ghetto Jam x Soul Base x Haysten & Yuka

15h Banda Gaijin Sentai - Anime & Tokusatsu

16h15 Cantora Mariana Suzuki

16h45 Banda Mr. Black 80´s

17h45 Psy Cover - Gohan & Ivan

18h Encerramento

INTERVENÇÕES (24H)

Lg. São Francisco-Colabora Mapping (Caio Fazolin)

Parque da Luz-Iconorixás (Vj Scan)-Suaveciclo (Vj Suave)

Av. Rio Branco, Av. Duque de Caxias, Minhocão e R. Santa Efigênia

R.Mauá x R.dos Protestantes-Pimp my Carroça

Lg. São Pedro, Rua João Bricola, Escadaria da estatua VERDI, Largo São Francisco, Rua Paulo Egídio-Traço Elétrico

Pça D. José Gaspar-Lanterna Viva

Praça do Patriarca-Wire Lights @ Praça do Patriarca (Felipe Sztutman + Rodrigo Belloto)

Luz-Levante do Guerreiro-Coletivo NoiseTupi (vjpalm + vjdado frança)

Anhangabaú, Alfredo Issa e R. Cel. Xavier de Toledo-Velocidade Zero (Urban Trash Art)

Boulevard São joão-Walk the Walk (Mirella Brand X Muepetmo)

Praça Ramos-Vjzada: Mapping no Mappin (United Vjs + Mídia Dub + Convidados)

Av. Duque de Caxias x Av. São João-Desenho com Movimento (Rica Ramos)

R. Xavier Toledo-Rua!-Tata Amaral

Av.Duque de Caxias x Av. Rio Branco-Vjzada: Symbiosis

Anhangabaú-Midiática (Lab E + ZoomB - Lab Audiovisual + Projeto Circuito + Estudioscopio + Churrasco Grego)

R. Protestantes x R. Mauá-Laço

Praça do Patriarca-Tudo Sobre Rodas-Basurama

Parque da Luz-Arte e Natureza-Jorge Amaro

OLIDO-MOSTRA BAILA COMIGO

18h "Os Embalos de Sábado à Noite" (Saturday Night Fever) - 1978. Dir: John Badham

20h15 "Footloose - Ritmo Louco" (Footloose) - 1981. Dir: Herbert Ross

22h15 "Flashdance" (Flashdance) - 1983. Dir: Adrian Lyne

0h15 "Dirty Dancing - Ritmo Quente" (Dirty Dancing) - 1987. Dir: Emile Ardolino

2h15 "Perfeição" (Perfect) - 1985. Dir: James Bridges

4h30 "O Sol da Meia-Noite" (White Nights) - 1985. Dir: Taylor Hackford

7h Moonwalker (Moonwalker) - 1988. Dir: Jerry Kramer, Colin Chilvers, Jim Blashield

9h "Os Embalos de Sábado Continuam" (Staying alive) - 1983. Dir: Sylvester Stallone.

11h "Fama" (Fame) - 1980. Dir: Alan Parker.

13h30 "Breakin" - 1984. Dir: Joel Silberg

15h15 "Entre nessa dança - Hip Hop no pedaço" (You got served) - 2004. Dir: Chris Stokes.

17h15 "O Poder do Ritmo" (Stomp the yard) - 2007. Dir: Sylvain White.

CINE DON JOSÉ

18h Gretchen Filme Estrada

20h Vou Rifar Meu Coração

22h A Batalha do Passinho

0h Fita Mixada Rotação 33: Dj KL Jay

2h Música Serve Para Isso: Uma História Dos Mulheres negras

4h Bezerra da Silva - Onde a Coruja Dorme

6h Sonora Rio Bahia

8h Tropicália

10h Filhos de João - O Admirável Mundo Novo Baiano

12h As Canções Do Exílio: A Labareda Que Lambeu Tudo

14h Noitadas de Samba

16h Diário de Naná

CCSP-SYFY

0h Sharknado

2h Robocroc

4h 2-Headed Shark Attack

6h Defiance - Ep 101

8h Face Off - Ep 208 (Burtonesque)

10h Face Off - Ep 405 (Two Heads Are Better Than One)

TEATROS INDEPENDENTES

Cit Ecum

19h Primeiro Amor com Ana Kfouri

21h Moi Lui com Ana Kfouri

21h O Convidado Surpresa-Cia Empório de Teatro Sortido-Dir. Rafael Gomes

18h Primeiro Amor com Ana Kfouri

Teatro Comunne

19h30 Nem Todo Ladrão Vem Para Roubar com Coletivo Teatral Commune

21h30 Cartografias da Mulher Contemporânea com Grupo Corpos Insanos

23h30 L'affaire Picpus com Enrico Bonavera

Teatro do Incêndio

20h Abertura do Teatro

22h São Paulo Surrealista

23h30 Leitura de Poemas Surrealistas e Música ao Vivo

1h São Paulo Surrealista

Espaço Redimuinho de Teatro

19h Peter Pan e Wendy- Pequeno Teatro de Torneado 17h Peter Pan e Wendy- Pequeno Teatro de Torneado Teatro Ruth Escobar

23h30 Assalto Alto

0h O Homem que Calculava

Satyros- Maratona Ciborgue

18h Não Permanecerás-Cia Os Satyros

19h30 Não Morrerás-Cia Os Satyros

21h Não Saberás-Cia Os Satyros

22h30 Não Vencerás-Cia Os Satyros

0h Não Salvarás-Cia Os Satyros

1h30 Não Amarás-Cia Os Satyros

3h Não Fornicarás-Cia Os Satyros

Teatro Ágora

0h "HORÁCIO" com Celso Frateschi

16h "HORÁCIO" com Celso Frateschi

Espaço Parlapatões

0h Edgard

2h Como ser uma pessoa pior - com Lulu Pavarin

21h 700 mil Horas-Dir.Luis Louis

Sede Luz do Faroeste

18h Ao Revés do Papel-Grupo Preto no Branco

19h30 Um Lugar ao Sol-Cia de Teatro Heliópolis

22h30 Ninguém no Plural -Grupo Ás de Fora

0h Sweet Batata-Teatro Reator

1h30 Leontina-Cia Com-Fé-Só

15h Ibejis-Pessoal do Faroeste (Infantil)

17h Solo do Marajó-Usina Contemporânea de Teatro (Belém do Pará)

TEATRO OFICINA

21h Valmor Y Cacilda 64 - Robogolpe

0h Zé Celso em Concerto

GALERIA OLIDO

18h Vozes Bugras

CENTRO CULTURAL TIRADENTES

22h Consciência Humana

21h Dexter

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

18h plus instruments (truus)

14h30 - INFANTO-JUVENIL - Contação de histórias

10h com: Carina Prestupa, Milena Luglio Bochi, Felipe Gomes Moreira,

10h Thaís Caroline Povoa e Lucas Nuti

19h - AÇÃO EDUCATIVA - Viradinha Cultural

20h MÚSICA - Música clássica turca e sufi

CINEMA - Dias Nórdicos

Ingressos: R$1,00 (taxa de manutenção, sem direito a meia-entrada) - a bilheteria será aberta uma hora antes do início do filme

Sala Paulo Emilio Salles Gomes e Sala Lima Barreto

17h - Metalhead

17h15 - Balada de um homem comum

19h15 Vulcão

19h45 Amor

17h - Dinheiro fácil 2: Duro de matar

19h45 - Dinheiro fácil 3: Livet deluxe

17h15 - Pusher (Pusher, Dinamarca, 1996, 105min - exibição digital)

19h45 - Clown

CENTRO CULTURAL JUVENTUDE

10h LabMóvel - um laboratório de audiovisual, com oficinas gratuitas para jovens.

10h Feira de Artesanato, Contação de Histórias, Curso de Dança de Salão e a apresentação de um grupo de Choro.

18h Feira de Artesanato, Contação de Histórias, Curso de Dança de Salão e a apresentação de um grupo de Choro.

PRAÇA DAS ARTES-SALA DO CONSERVATÓRIO

11h Orquestra Experimental de Repertório-K. 620 L.V.Beethoven-Sinfonia N. 4 em Si Bemol Maior, Op. 60

W. Mozart-Abertura da Ópera Flauta Mágica

BIBLIOTECA VIRIATO CORRÊA-14ª FANTÁSTICA JORNADA NOITE ADENTRO

21h Leitura dramática da obra de Isaac Asimov

22h Debate 'Robôs, ciborgues e andróides: a Inteligência artificial na literatura e no cinema'

0h Live-action role play-Confraria de Ideias

0h Filme:2001 - uma Odisseia no espaço

2h40 Blade runner - o caçador de andróides

4h50 Filme surpresa

RIBEIRO DE LIMA-O MERCADO FEIRA GASTRONÔMICA 18/05-9h ÀS 18h

Alexandre Bazzo (Cervejaria Bamberg)

Anderson Bellomo (Bellomo Gelateria Brasiliana)

André Leme Cancegliero (Cervejas Artesanais)

Carlos Bertolazzi (Per Paolo)

Cassio Prados (Cacau Gourmet Brasil)

Checho Gonzales (Cebicheria Gonzales)

Cristiana Rezende (Orgânicos Com Vida)

Deepali Bavaskar (Samosa & Company)

Flávia Mariotto (Mercearia do Conde)

Flavia Spielkamp (Aya Cuisine)

Flávio Miyamura (Miya)

Guilherme Hoffmann (Cervejaria Nacional)

Henrique Fogaça (Sal Gastronônia)

Jair Abril Rojas (Guanahani)

Jônatas Passos (Döner Da Rua)

Joyce Galvão (All About Cakes)

Karla Rios (Comedoro)

Lourdes Hernandez (Salón Calavera)

Luana Davidsohn (Confeitaria da Luana)

Luciano Lourenço (Le French Bazar)

Marcia Garbin (Gelato Boutique)

Mariana Gilbertoni

Marques Andrade (Mercearia do Chopp)

Neka Mena Barreto (Neka Gastronomias)

Patricia Polato (Linguiçaria Real Bragança)

Paula e Carol Labaki (Lena Labaki Catering)

Paulina Alzamora (Sabor Latino)

Pedro Franco (Fasano)

Priscilla Moretto (Tangerine Cozinha Original)

Raoni Saade (Frutos do Brasil)

Rene Aduan & Flavio Veiga (Alma Rústica)

Simone Berti & Marcio Berti (Chefs Especiais)

Djs:Dj Spavieri, Dj Kbça, Dj Jeff Paiano, Dj Liberato

MINHOCÃO-CHEFS NA RUA (dia 18/05 das 8h às 18h)

Raphael Despirite-Marcel

Marcelo Pinheiro-Tarsila

Ailton Piovan-Mondiale

Carlos Bertolazzi-Cuccina

Katia Barbosa-Aconchego Carioca

Benny Novak-Tappo Trattoria

Pedro Tarantino-Vinil Burger

Allan Prisco-Hamburgueria 162

Dagoberto Torres-Suri

Pedro Vita-Bra.do

Lucas Corazza-Barbar Confeitaria

Juliana Motter-Maria Brigadeiro

Fabio e Mario Benedetti- Paellas Peppe

Daniela França Pinto-Marcelino Pan Y Vino

Janaina Rueda-Barda Dona Onça

Milton Freitas-Antonietta

Henrique Benedetti-Obá

Ivan Achkar-Alma Cozinha

Jimmy Mc Manis- BOS BBQ

Salvatore Loi-Loi

"CHEFS NA RUA - FOOD TRUCKS"-CURADORIA DE EMERSON SILVEIRA

4 brothers

Temaki na Van

13 Food truck

Eatinerante

ANHANGABAÚ

24h Feirinha Gastronômica com restaurantes, chefs e comida

SALA SÃO PAULO

11h OSESP-Maestrina Marin Alsop

14h Jazz Sinfonica - Maestro João Maurício Galindo

16h Coro da OSESP

18h Orthesp com árias de óperas

CAFÉ E CAMA

19h Sarau do Jornal