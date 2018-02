Veja a lista dos indicados ao VMB 2007 Veja, abaixo, as categorias e os artistas indicados ao Video Music Brasil (VMB) - premiação organizada pela MTV e que acontece nesta quinta-feira, 27. Artista do Ano Cachorro Grande / Deckdisc Capital Inicial / SonyBMG Charlie Brown Jr / EMI CPM 22 / Arsenal/Universal D2 / SonyBMG Jota Quest / SonyBMG Lobão / SonyBMG NX Zero / Arsenal/Universal Pitty / Deckdisc Skank / SonyBMG Artista Internacional do Ano Amy Winehouse / Universal Arctic Monkeys / EMI Fall Out Boy / Universal Fergie / Arsenal/Universal Justin Timberlake / SonyBMG Lily Allen / EMI My Chemical Romance / Warner Panic! At The Disco/ Warner Red Hot Chili Peppers / Warner White Stripes / Warner Hit do Ano Capital Inicial / Eu Nunca Disse Adeus / SonyBMG CPM 22 / Além De Nós / Arsenal/Universal Natiruts / Natiruts Reggae Power / sem gravadora NX Zero / Razões e Emoções / Arsenal/Universal Pitty / Na Sua Estante / Deckdisc Clipe do Ano Autoramas / Mundo Moderno / Diretor: Kirk Hendry / Mondo 77 Cachorro Grande / Você Me Faz Continuar / Diretor: Ricardo Spencer / Deckdisc Cansei de Ser Sexy / Alala vr2 / Diretor: Cat Stolen / Trama Charlie Brown Jr. / Não Viva Em Vão / Diretor: Beto Oliveira / EMI IRA! / Eu Vou Tentar / Diretor : Selton Mello / Arsenal/Universal MV Bill / Língua De Tamanduá / Diretor: Iuri Bastos / sem gravadora Pitty / Na Sua Estante / Diretor: Sérgio Filho / Deckdisc Mukeka Di Rato / Rinha de Magnata / Diretor: Cadu Macedo / Deckdisc Sandrão & DJ CIA / Respeito Oriental / Diretor: Reinaldo Tragone, Renato Kbieger e Christiano Leal / sem gravadora Skank / Seus Passos / Diretor: Conrado Almada / Sonybmg Revelação Bonde do Role / Domino Records Céu / Warner Fresno / Arsenal/Universal Mariana Aydar / Universal Moptop / Universal Aposta MTV Cueio Limão / Oba Records Pública / Mondo 77 Strike / Deckdisc Vanguart / sem gravadora Zefirina Bomba / Tramavirtual Melhor Show Cachorro Grande / Deckdisc Los Hermanos / SonyBMG Mutantes / SonyBMG Nação Zumbi / Deckdisc Nando Reis e Os Infernais / Universal Banda dos Sonhos Clipes Que Vc Fez Web Hit Suplicy canta Racionais Funk da Menina Pastora As Árvores Somos Nozes Confissões de um Emo Vai tomar no Cu