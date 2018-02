Veículos de Suécia e Dinamarca publicam fotos de Kate de topless

As fotos foram publicadas após de uma decisão da Justiça francesa, na terça-feira, que proibiu a revista local Closer de continuar publicando fotos desse tipo, e exigiu que entregasse os originais ao duque e duquesa de Cambridge.

A liminar também proibiu a Closer de vender as fotos para outros veículos.

Mas Carina Lofkvist disse que sua revista, a "Se och Hor" ("veja e ouça"), adquiriu as fotos antes da decisão judicial, na sexta-feira. A revista publicou 11 fotos do casal em férias, sendo quatro com os seios da duquesa à mostra.

"São fotos muito fofas de um relacionamento amoroso", disse Lofkvist à Reuters. Ela disse que a revista decidiu publicar as fotos porque elas não são obscenas e são parecidas com muitas outras fotos de celebridades.

As fotos, tiradas durante férias de William e Kate no sul da França, foram qualificadas pelo palácio de Buckingham como uma "grotesca" invasão de privacidade.

(Reportagem de Patrick Lannin)