Vegetarianismo é solução contra aquecimento, diz McCartney O ex-Beatle Paul McCartney pediu para a população mundial se tornar vegetariana para deter, assim, o aquecimento global e suas conseqüências. McCartney, de 65 anos, afirmou que cada um dos habitantes do planeta "pode fazer" algo para evitar o chamado efeito estufa, "modificando seus hábitos alimentares e substituindo a carne pelos vegetais". "A criação de vacas, bois e porcos é um dos principais destruidores do planeta", declarou o músico britânico. "Quando vemos que a Floresta Amazônica está sendo desmatada pelo chamado ´gado de hambúrgueres´, isto fica mais que óbvio. E dizem que fazem isso em beneficio de nós, quando na verdade ocorre o oposto. Ninguém considera que deve mudar, mas é preciso tomar uma posição com relação a isso", declarou McCartney. O ex-Beatle se juntou assim a uma lista de estrelas da música, entre elas Madonna, Duran Duran e Phil Collins, que pediram neste fim de semana durante o megashow Live Earth - realizado em nove cidades do mundo todo, inclusive no Rio de Janeiro - para que medidas sejam tomadas contra o aquecimento do planeta. Ao defender o vegetarianismo, McCartney compartilha da mesma opinião de Heather Mills, sua ex-mulher. O trabalho de Heather, que se separou do músico em maio de 2006, consiste em levantar fundos para obras beneficentes para vítimas de minas terrestres e em defesa dos direitos dos animais. O casal, que tem uma filha de 4 anos, Beatrice, enfrentou um divórcio litigioso, acompanhado por tablóides britânicos.