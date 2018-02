'Vegas', no canal pago Space, tem foco na violência

A trama é inspirada na história real do fazendeiro e ex-delegado Lamb, que atuou como policial na época da Segunda Guerra. Dedicado a cuidar de sua propriedade, ele começa a se incomodar com a crescente presença de forasteiros e empresários dos cassinos, que chegam à região em pequenos aviões e perturbam os animais, dispersando o rebanho. Quando o protagonista resolve tirar satisfação com os novatos na área, seu jeito truculento chama a atenção do prefeito, que busca uma figura para ajudar a colocar ordem na corrupção que se espalha pelo local e também para investigar um assassinato misterioso de uma funcionária de uma casa de jogos.

Ao ser nomeado xerife, Ralph Lamb vira uma pedra no sapato de Savino, que suborna e mata quem atrapalha seus negócios. No primeiro episódio, ambos tentam manter a diplomacia enquanto o fazendeiro procura por pistas do crime no cassino do gângster. Apesar de andar com roupas de caubói e com uma espingarda nas mãos, o protagonista tem um faro para investigações que causaria inveja em na equipe da série policial CSI.

Sem nenhum aparato tecnológico, Lamb descobre rastros de sangue e tem acesso à contabilidade da casa de jogos, onde rapidamente se depara com evidências importantes para saber a identidade do assassino.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.