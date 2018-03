Vaticano diz que papa fica à frente de Justin Bieber em retweets

O jornal do Vaticano afirmou que ao meio-dia de quinta-feira no horário da Itália QUE o papa tinha 2,1 milhões de seguidores no Twitter, oito dias depois de seu primeiro tweet ter sido enviado.

Embora o cantor canadense Bieber tenha aproximadamente 15 vezes mais seguidores --31,7 milhões--, o jornal do Vaticano disse que Bento 16 superou Bieber nos retweets.

A publicação afirmou que 50 por cento dos seguidores do papa retweetaram seu primeiro tweet em 12 de dezembro, enquanto apenas 0,7 por cento dos seguidores de Bieber retweetaram um dos tweets mais populares do cantor em 26 de setembro, quando ele comentou a morte de um fã de 6 anos por câncer.

O Vaticano afirmou que isso era parte de uma tendência mais ampla segundo a qual as pessoas buscam por um conteúdo mais espiritual.

O papa já tem tweets em inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, português, polonês e árabe. O jornal disse que ele vai começar a tweetar em latim e chinês em breve.