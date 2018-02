Vaso de Ai Weiwei é quebrado em exposição em Miami

Um artista da Flórida quebrou um vaso do chinês Ai Weiwei para protestar contra “a preferência pela arte internacional” no Pérez Art Museum Miami (PAMM). A peça da Dinastia Han foi pintada por Weiwei e é avaliada em US$ 1 milhão.

O pintor dominicano Maximo Caminero, 51, disse à polícia que o museu privilegia artistas de outros países em detrimento dos locais e por isso decidiu quebrar o vaso. Ele foi indiciado por conduta criminosa. O PAMM sedia a exposição Ai Weiwei: According to What?.

Weiwei, que já foi preso pelo governo chinês por opiniões contrárias à política de seu país, disse não ter se importado em ver sua obra destruída. “Minha obra é frequentemente quebrada nas exposições”, disse ele, afirmando que os motivos de Caminero “não parecem adequados”. (Com agências)