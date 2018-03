Variações de uma mesma fagulha de genialidade

É difícil de acreditar, mas Bach não deve ter se sentido diminuído por ter que compor por encomenda uma obra destinada a funcionar como calmante para seu comprador adormecer em paz. Era normal compor para qualquer capricho dos patrões nobres. O Conde Keyserling sofria de uma insônia pertinaz. Mas, a julgar pela riqueza extraordinária dessas variações que acabaram levando o nome do cravista que as tocava, no quarto ao lado do conde toda noite, o pobre coitado deve ter sentido de tudo, menos conforto para dormir. À ária inicial, uma solene sarabanda, seguem-se 30 variações que são, segundo Helena Jank, "30 maneiras de compor sobre uma mesma estrutura básica". A experiente cravista brasileira obtém uma interpretação de alto nível para uma obra que já foi registrada centenas de vezes. Sem pressa e com articulação precisa, ressalta os incríveis jogos polifônicos bachianos. Um triunfo essa leitura à brasileira das celebérrimas Goldberg.

Preço: R$ 70 (álbum duplo)