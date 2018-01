Vargas Llosa volta ao cenário de seus livros na Amazônia O escritor Mario Vargas Llosa concluiu nesta terça-feira uma turnê pela Amazônia peruana, cuja capital é Iquitos, na qual visitou os cenários que deram vida a três de seus romances: Pantaleão e as Visitadoras, A Casa Verde e O Falador. Segundo o jornal Pro y Contra, o consagrado romancista visitou junto com sua esposa Patricia Llosa e um grupo de amigos espanhóis, peruanos e bolivianos, a reserva natural de Pacaya Samiria, que tem cerca de dois milhões de hectares e é a maior reserva do Peru. Vargas Llosa percorreu o Rio Amazonas em um típico barco de madeira e disse que a aventura foi "inesquecível". "Tivemos muita sorte porque o tempo esteve ótimo, com um sol radiante todos os dias. Fizemos passeios, tomamos banhos em lagos rios paradisíacos", comentou com os jornalistas de Iquitos. O escritor peruano não descartou a possibilidade de voltar a escrever outra obra sobre a Amazônia, região que não visitava desde os 17 anos, e sobre a qual disse: "é um mundo virginal absolutamente fantástico; há poucos lugares virgens no mundo para se visitar com um potencial extraordinário como este". A Amazônia, que se estende por nove países da América do Sul, possui as maiores reservas de água doce e biodiversidade do mundo. Só os territórios do Brasil e do Peru representam 81% deste habitat.