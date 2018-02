Vargas Llosa teme que livro digital banalize literatura

O escritor peruano Mario Vargas Llosa, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2010, teme que o impacto do livro digital possa causar uma banalização da literatura, afirmou nesta quinta-feira o próprio escritor, numa palestra em Porto Alegre. "É uma realidade que não pode ser detida. Meu temor é que o livro eletrônico provoque uma certa banalização da literatura, como ocorreu com a televisão, uma maravilhosa criação tecnológica que, com o objetivo de chegar ao maior número de pessoas, banalizou seus conteúdos", disse.

Vargas Llosa participou ontem do ciclo de conferências "Fronteiras do pensamento" na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em sua palestra a professores e estudantes, o escritor admitiu que os formatos eletrônicos já são uma realidade e começam a suplantar o tradicional livro de papel que, se não desaparecer, tende a ficar relegado a segundo plano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O autor de Travessuras da Menina Má (2006), no entanto, disse que serão os leitores os responsáveis para que a banalização da literatura não ocorra. "Temos de impor ao livro eletrônico a riqueza de conteúdo que teve o livro de papel. A pergunta é se realmente queremos isso", questionou. Apesar da advertência, Vargas Llosa declarou que não se considera "anacrônico" e ressaltou as virtudes das novas tecnologias, que tornam mais difícil o controle da informação por parte de alguns poucos.

No esteio de seu livro mais recente lançado no Brasil, Sabres e Utopias, que traz uma recopilação de artigos escritos ao longo de sua trajetória como jornalista e escritor, o autor comentou a evolução política da América Latina. "A maior mudança é que, quando era jovem, a América Latina era cheia de ditaduras. Hoje, temos muitas democracias. Temos um grande consenso na América Latina a favor da democracia como um marco de onde devemos viver", disse.

Veja também:

Leia a mais recente entrevista de Mario Vargas Llosa ao 'Sabático'

ÁUDIO GALERIA: Ouça trechos da entrevista e veja fotos de Llosa

Leia repercussão entre escritores e políticos

Confira relação de obras do autor

Veja lista com todos os ganhadores do Nobel

Editores falam de novo livro de Vargas Llosa em Frankfurt

Presidente do Peru diz que Nobel é 'ato de justiça'

A trajetória de Mario Vargas Llosa

Daniel Piza: Llosa, enfim

Memória: Um Nobel no Metrô de Londres

Mario Vargas Llosa ganha o Nobel de Literatura

Política.Vargas Llosa também mencionou o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, elogiando-o por dar continuidade ao crescimento econômico do Brasil iniciado com o antecessor Fernando Henrique Cardoso. No entanto, o escritor criticou o fato de Lula se aliar a líderes como Fidel Castro e Hugo Chávez. "Como se pode ser um líder democrata e abraçar essas pessoas? ", questionou.

No momento de responder as perguntas do público, o escritor falou sobre o resgate dos 33 mineradores que passaram 70 dias soterrados em uma mina no Chile. "Foi um fato muito lindo e é um espetáculo de solidariedade. O mundo inteiro estava acompanhando a vida dos mineradores. Um exemplo de como a solidariedade, a colaboração, um certo idealismo e a generosidade podem produzir milagres. Por isso o mundo celebrou tanto", comentou.

Consagrado como escritor de ficção, ensaios e artigos políticos, Vargas Llosa, que já se candidatou à Presidência do Peru mas perdeu as eleições para Alberto Fujimori em 1990, falou sobre a necessidade de separar a literatura e a política e enfatizou que a propagação e análise de caráter político devem estar distantes dos romances. "Quando se quer defender ideias políticas, é melhor escrever um ensaio. Quanto à ficção, esta tem que se fazer com ideias, instintos, manias e paixões do escritor. Com a personalidade íntegra voltada para a obra literária", disse.