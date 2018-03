Vargas Llosa se torna marquês O rei da Espanha, Juan Carlos I, concederá o título de marquês ao escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganhador do prêmio Nobel de Literatura de 2010, e ao técnico Vicente del Bosque, que em 2010 levou a seleção espanhola o título da Copa do Mundo de futebol, disputada na África do Sul. O monarca reconheceu o trabalho de Llosa por sua "extraordinária contribuição, apreciada universalmente, à literatura e à língua espanhola". Os títulos de marqueses, publicados ontem no Boletim Oficial do Estado, e que são transmitidos para os descendentes, foram concedidos também ao catedrático Aurelio Menéndez e ao empresário Juan Miguel Villar Mir. / EFE