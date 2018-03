Vargas Llosa prepara novo livro O peruano Mario Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura de 2010, revelou que seu próximo romance será parcialmente situado na cidade de Piura, no Norte do país, onde viveu durante a infância e adolescência. "Estou trabalhando em um romance que está parcialmente situado na Piura moderna, dos dias de hoje", disse o escritor durante visita à cidade, ocasião em que recebeu homenagem da universidade local. A obra vai abordar o processo acelerado no qual está embarcando o Peru. "Piura é uma cidade contemporânea", observou o escritor, que iniciou carreira em 1946 e usou Piura como palco de contos como Os Chefes e do livro A Casa Verde. / ANSA