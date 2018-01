Vargas Llosa pode dirigir Cervantes O governo espanhol ofereceu ao escritor Mario Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura, o posto de diretor responsável pelo Instituto Cervantes. O anúncio foi feito por fontes ligadas ao líder Mariano Rajoy. O escritor peruano também tem nacionalidade espanhola, desde 1993. A atual diretor do Cervantes, Carmen Caffarel, ocupa o cargo desde 2007. Foi nomeada pelo governo anterior, do socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Foi o ministro de Assuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quem propôs o nome de Vargas Llosa. O Cervantes é a instituição máxima de difusão e ensino de língua espanhola no mundo. / EFE