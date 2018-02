Vargas Llosa lança novo romance

Depois de quatro anos sem publicar um livro (o último foi Travessuras da Menina Má, lançado pela Alfaguara), o escritor peruano Mario Vargas Llosa lançou, na semana passada, em Madri, El Sueño del Celta, baseado na vida do irlandês Roger Casement (1864-1916), cônsul britânico no Congo belga no início do século 20 e amigo de Joseph Conrad. "Não me lembro quando descobri esse personagem, mas foi durante a leitura da biografia de Conrad", disse Llosa. "Como já visitei a Amazônia, eu logo me interessei pelo assunto e comecei a fazer uma pesquisa até ficar totalmente tomado." Segundo ele, foram três anos reunindo a documentação.