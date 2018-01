VARGAS LLOSA ABRE CICLO DE DEBATES O escritor peruano Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura de 2010 e colunista do Estado, fará a conferência de abertura do ciclo de debates Fronteiras do Pensamento no dia 17 de abril, no Teatro do Complexo Ohtake Cultural (Rua dos Coropés, 88, Pinheiros). A programação completa será anunciada no dia 20, quando começarão a ser vendidos os ingressos. O lote para as oito conferências previstas para o ano custa R$ 2.380. No Brasil, Vargas Llosa é editado pela Alfaguara, que prepara para março uma nova edição de Conversas na Catedral, obra de 1969. Outras informações pelo telefone 4007-1200 ou pelo site www.fronteiras.com.