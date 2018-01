'Vaquinha' de fãs traz astro indie O trio americano Penguin Prison, liderado pelo multi-instrumentista Chris Glover (comparado a Hot Chip e LCD Soundsystem), fará show em SP graças ao crowdfunding, uma "vaquinha" entre fãs da banda. Em oito dias, de 23 a 30 de dezembro, os fãs do Penguin se uniram para comprar 150 ingressos, a R$ 100 cada, que viabilizaram o show, confirmado para o dia 27. Os fãs que apostaram no projeto terão agora a chance de ter 100% do ingresso reembolsado. Para isso, outras 250 entradas (R$ 60 cada) precisam ser adquiridas pelo público. Será no Beco 203 (R. Augusta, 609), às 22 h. Venda pelo www.lojabeco.com.br/ (ou na loja Chilli Beans do Shopping Frei Caneca).