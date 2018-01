Vanucci volta ao ar após sair de cena na Rede TV! Para quem não viu pela televisão continua dando o que falar e circulando na internet as imagens do apresentador esportivo Fernando Vanucci, de 55 anos, falando mole e com dificuldade de articular as frases ao iniciar seu programa na Rede TV!. As imagens são as mais populares do site You Tube, que permite que seus usuários carreguem, vejam e compartilhem vídeos. Ao iniciar a apresentação do Bola na Rede, uma mesa-redonda semanal que vai ao ar às 18 horas, com duas horas de duração, Vanucci teve de ser retirado do ar e sua imagem foi trocada por uma cena mostrando torcedores na Itália. Há três anos e meio na Rede TV!, Vanucci apresenta o Bola na Rede há um ano e dois meses. Após o incidente Vanucci foi substituído por dois convidados do programa, os ex-jogadores Ronaldo do Corinthians e Zetti do São Paulo, ambos goleiros. O restante do programa foi comandado por Augusto Xavier, que apresenta os telejornais da Rede TV!, que assumiu o lugar do Vanucci. Segundo a assessoria de imprensa da Rede TV!, as imagens poderiam dar a impressão de que ele estava alcoolizado, mas garante que não foi isso que aconteceu e, portanto, não será punido pela emissora. A própria assessoria indica a esposa de Vanucci, Alessandra Terra, jornalista e assessora de imprensa, para informar sobre o que aconteceu com o apresentador naquele dia. "O Domingo é sempre um dia estressante para ele, porque o programa que antes começava às 20 horas, por causa do Pânico na TV, agora tem início às 18 horas e é muito difícil conseguir convidados para comentar os jogos", conta Alessandra. Além disso, segundo ela, o casal almoçava na casa de uma amiga quando Vanucci recebeu um telefonema informando sobre um problema grave com seu filho, o que o levou a tomar dois comprimidos de Lorax de duas miligramas. "Eu não sabia que ele havia tomado e notei que estava meio pálido, pensei que estava sofrendo um derrame". Alessandra explicou que não levou o marido ao hospital nem telefonou ao seu médico, alegando ser filha de médico. "É um ansiolítico e dá mesmo sonolência. Tomando em doses elevadas dá falta de coordenação. O remédio é deitar e dormir". Alessandra conta Vanucci passou a tomar meio comprimido de Lorax após deixar de fumar há cerca de um ano, por indicação de seu cardiologista Alexandre Graziadei. "Ele tem cardiopatia hipertrófica aórtica, mesmo problema daquele jogador Serginho do São Caetano que morreu em campo. Ele fez a cirurgia em 2001 com o Adib Jatene no Hospital do Coração. Além disso é hipertenso e controla com medicamento. Meu pai é cardiologista também, e recomendou que ele dormisse". Na segunda-feira, segundo Alessandra, o marido ainda permaneceu em repouso. Segundo a assessoria de imprensa da emissora e a mulher do apresentador, a direção da Rede TV! entendeu o ocorrido. Vanucci apresenta também, ao lado de Cris Lyra, o Rede TV Esporte, de segunda a sexta-feira, às 20 horas. Na segunda, a Cris Lyra apresentou o programa sozinha, mas desde ontem ele voltou ao ar. Trata-se de um telejornal sobre esportes que dura 40 minutos.