'Vanity Fair' traz filme com ensaio sensual de Gisele Bündchen

"Tente, se você puder, achar uma revista de moda que não tenha imagens de Gisele Bündchen". É o que diz uma nota na versão online da revista Vanity Fair, antes de informar aos leitores a novidade: eles podem conferir um vídeo que mostra a modelo brasileira sendo clicada pelo renomado fotógrafo Mario Testino. A beldade será a capa da edição de setembro da revista. Veja também: Vídeo "É difícil imaginar um mundo sem a brasileira de 27 anos, que com seu porte e olhos azuis penetrantes se tornou um fenômeno", continua a nota, acrescentando que Gisele foi "descoberta" em 1995, estampou quatro capas da Vogue em 2000 e integra atualmente o time das "anjas" da marca de lingeries Victoria's Secret. No ensaio, Gisele usa um sexy vestido prateado e parece descontraída diante das câmeras, auxiliada, em alguns momentos, pela equipe de produção da 'Vanity Fair' - e mostrando, como diz a nota da revista, que a "beleza amazônica" está com tudo. A edição de setembro da 'Vanity Fair', que traz na capa a legenda "Viva o Brasil!", é uma das mais esperadas do ano porque contém a 68.ª lista que aponta as celebridades mais elegantes do mundo.