Vanguart e Cida Moreira amanhã A banda cuiabana Vanguart faz com Cida Moreira, uma de suas mais fortes influências, um show amanhã, no Auditório do Ibirapuera. Os rapazes vão mostrar o repertório do recém lançado disco Boa Parte de Mim Vai Embora e, com Cida, fazer números como She's Leaving Home, dos Beatles; I Never Dremed You'd Leave In Summer, de Stevie Wonder; e Semáforo, do próprio Vanguart. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - portão 2.