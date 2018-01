Vanessa Redgrave faz apelo para que governo britânico acolha crianças refugiadas de Calais

A atriz e ativista Vanessa Redgrave entregou uma carta à primeira-ministra britânica na sexta-feira, 5, pedindo que crianças refugiadas desacompanhadas em Calais sejam trazidas para o Reino Unido se elas tiverem família no país.

A carta, assinada pela atriz de 79 anos e pelo político Alf Dubs, pediu uma anistia imediata para os menores identificados pela organização Citizens UK, que desde o ano passado trabalha na cidade do norte da França com crianças refugiadas que têm família no Reino Unido.

“Há 170 crianças que têm parentes neste país, e eles estão em Calais sob condições terríveis, alguns deles por cerca de nove meses. É uma situação horrível”, afirmou Redgrave à Reuters.

“(A primeira-ministra) Theresa May disse que vai alocar recursos para lutar contra a escravidão. Pois bem, essas crianças estão sendo abandonadas para a escravidão, seja a forma que ela tiver, sexual ou qualquer outra.”