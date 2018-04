Vanessa Lóes volta à TV no seriado 'Ger@l.com' Depois de se afastar das novelas por um tempo para cuidar do pequeno Gael, filho que tem com o ator Thiago Lacerda, a atriz Vanessa Lóes resolveu largar a vida de mãe em tempo integral e voltar à cena. No seriado Ger@al.com, da Globo, Vanessa interpreta Lucélia e revela que carrega algumas semelhanças com a personagem do programa adolescente.