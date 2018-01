Vanessa Hadi assume comando do 'Top 10' na MTV

Para isso, ela, que fará os primeiros programas gravados, terá o Twitter como ferramenta de trabalho (twitter.com/Top10MTV). "Vai ser demais poder usar o Twitter para conversar com o público", fala Vanessa. O telespectador poderá participar ao vivo pelo microblog, mas terá de votar antes através do Portal MTV (www.mtv.com.br/top10), onde todos os clipes da MTV estão listados.

Fã de Lady Gaga e Kings of Leon - "no momento só ouço isso" - a nova VJ conta como seu gosto pode influenciar a atração. "Sou eclética, gosto de todos os tipos de música: de pop, de roquinho, de flashbacks, não tenho preconceito com nenhum gênero." Ela conta como é sua ?rotina musical?: "Sou ligada em música 100% do meu dia. Assim que ligo o carro, por exemplo, coloco algum som para escutar".

Advogada de formação com carteira da OAB tirada logo na primeira tentativa, Vanessa sempre conciliou a carreira de modelo com os estudos. "Quando tive que optar, decidi ser modelo", conta. Durante os anos de passarelas e catálogos de roupas, Vanessa não cruzou nenhuma vez com o assunto música. Ela diz que já havia feito outros pilotos para apresentar programas de TV, mas que o "Top 10" será, enfim, sua estreia. O Top 10 MTV será exibido de segunda a sexta-feira, das 17h às 18h, com reprises às terças e sextas, às 11h, e aos sábados e domingos, às 12h. As informações são do Jornal da Tarde.