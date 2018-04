Vanessa da Mata traz nova turnê a São Paulo A cantora mato-grossense Vanessa da Mata está de volta aos palcos paulistanos. Ela faz em São Paulo, no Citibank Hall, o show de seu último trabalho, ?Sim?, lançado em maio pela Sony/BMG. No novo álbum, a cantora mostra mais uma vez o porquê é de fato considerada a mais promissora aposta da música brasileira. Com produção de Mario Kaldato e Kassin, dois experts da área, ela teve aval da gravadora para ir atrás de boas parcerias brazucas e estrangeiras. Uma delas foi firmada com os jamaicanos Sly & Robbie, que permitiu a Vanessa passear no reggae, como faz em ?Vermelho?, faixa que abre o CD e que conta ainda com o baixo de Robbie Shakespeare. Também na onda do reggae, Vanessa caminha com leveza e boa levada em ?Ilegais?. Mas o hit mesmo, até o momento, vem de outra participação estrangeira, com o norte-americano Ben Harper, que divide os vocais e impõe sua competente guitarra em ?Boa Sorte/Good Luck?. A junção das duas vozes afinadíssimas e a letra coerente firma na cabeça como chiclete. As canções mais românticas, além da que divide com Harper, surgem ainda em ?Amado? e ?Você vai me Destruir?, que carrega certa influência de Roberto Carlos, daquelas de cantar no carro com o volume alto. Na parte mais animada do disco, o samba compassado aparece em ?Fugiu da novela?. Já o samba-rock vem com ?Baú? e nas divertidas ?Pirraça? e ?Quando um homem tem uma mangueira no quintal?, com a bateria de Wilson das Neves. As faixas ?Absurdo? e ?Quem irá nos proteger? empregam a dosagem mais MPB de Vanessa. A elegante ?Meu Deus? traz a fina participação do pianista João Donato, enquanto em ?Minha herança: uma flor? a cantora arrisca (e se sai bem) ao gravar pela primeira vez seu ?dom? instrumental no violão em versão a capella. Se ?Sim? soa como uma afirmação da cantora no meio musical, crítica e público retribuem também de forma positiva, dando a esta cantora de beleza exótica e porte esguio total liberdade para passear nos palcos. É o que esperam os paulistanos dessa sua mais nova turnê: a leveza e alegria de Vanessa da Mata. No show, Vanessa da Mata também deverá resgatar canções dos seus dois álbuns anteriores - ?Essa Boneca tem Manual?, de 2004, e ?Vanessa da Mata? (2002). Portanto não faltarão no set list canções de sucesso, como ?Ai ai ai?, ?Eu sou neguinha?, ?Ainda bem?, ?Não me deixe só? (seu primeiro hit) e ?Nossa Canção?. Para transpor essas músicas a sua apresentação, a cantora terá no palco a companhia de Davi Moraes, na guitarra, além de André Rodrigues (baixo), Cesinha (bateria), Marco Lobo (percussão) e Pepe Cisneiros (teclados). A turnê conta ainda com a boa dobradinha de Hélio Eichbauer, no cenário, e Maneco Quinderé, na iluminação. Vanessa da Mata. Citibank Hall. Av. dos Jamaris, 213. Dia 31 de agosto e 1º e 2 de setembro. Sexta e sábado, às 22 horas, e domingo, às 20h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 150. Informações: (11) 6846-6040.