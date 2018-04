Vanessa da Mata lança DVD gravado em Paraty

Havia também a possibilidade de Vanessa realizar a gravação em outra cidade histórica, Mariana, no interior de Minas, mas a distância e a dificuldade maior de acesso aumentaria muito o custo. "Tínhamos como opção também fazer no Rio ou em São Paulo, em casas convencionais, que era uma coisa que eu tinha bode. Por isso mesmo demorei tanto tempo pra fazer um DVD. Queria um lugar que remetesse à minha infância e que deixasse o Brasil à mostra. Que não tivesse a cara de muita maquiagem. Que fosse um DVD em que você se sentisse num domingo de sol." Além de fãs locais, outros foram de Rio e São Paulo, havia estrangeiros em férias, gente que nunca tinha ouvido falar dela, pescadores em barcos, o padre local, crianças brincando. "Coisas do cotidiano que numa casa de show não teria", diz a cantora.

O curioso é que choveu só no momento em que ela cantava Ai, Ai, Ai (em que canta ?e tomar um banho de chuva?). "Estou brincando com essa situação, mas é verdade: Deus participou desse DVD. Teve gente que veio perguntar pra mim onde estavam as mangueiras, mas não era efeito. Caiu um toró só naquela música. Se continuasse a gente ia ter de parar."

O show faz um bom apanhado do material de seus três discos, com ênfase maior no mais recente, Sim, além de interpretações de canções alheias, como Eu Sou Neguinha? (Caetano Veloso) e História de Uma Gata (Luiz Enriquez/Sergio Bardotti/Chico Buarque). Da Jamaica ela foi buscar os bambas Sly Dunbar e Robbie Shakespeare, que já tinham gravado faixas de Sim com ela. No show do DVD os dois tocam e cantam nos reggaes Vermelho e Ilegais/You Don?t Love Me (No No No), além de Pirraça e Absurdo. Outras boas canções dos discos anteriores, como Não Me Deixe Só e Viagem ressurgem renovadas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.