Vanessa da Mata apresenta show do CD 'Sim' em SP Simples, espontânea, natural. Termos que definem bem a estrela da nova MPB Vanessa da Mata, que em 2006 teve a canção mais tocada nas rádios - Ai, Ai, Ai do disco Essa Boneca tem Manual. Mas ela mesma prefere dissociar esse status de ?estrela?. ?Não fico avaliando muito isso. Acho que não cabe a mim fazer essa avaliação, e acho até que as pessoas que ouvem muitas opiniões sobre si acabam enlouquecendo?, diz ela. Ainda assim, a cantora pondera e reconhece buscar incessantemente a evolução de seu trabalho. ?Tento o tempo inteiro me desenvolver, o que é difícil. Tenho uma autocrítica muito forte, e acho que sou muito severa comigo?. Com a agenda a mil para a divulgação de seu último CD, Sim, lançado em maio pela Sony/BMG, a turnê de shows de Vanessa da Mata chega ao palco do Citibank Hall, em São Paulo, neste final de semana, de amanhã a domingo. Na apresentação, a cantora trará aos paulistanos um panorama dessa ?breve? carreira, iniciada em 2002, quando lançou seu primeiro disco Vanessa da Mata, sucedido por Essa Boneca tem Manual (2004). O propósito no momento é Sim, disco que, pode-se dizer, é o melhor desde que ela surgiu no cenário musical. Produzido por Mario Caldato e Kassin, ele traz participações renomadas, como o californiano Ben Harper, os jamaicanos Sly Dundar e Robbie Shakespeare e os brasileiros João Donato, Davi Moraes e Wilson das Neves. Este terceiro CD é totalmente autoral, o que afirma sua face compositora, além de sua já conhecida veia de intérprete. Sim não trouxe um fio-condutor específico - caminha pelo reggae, o samba, o rock, a MPB e até mesmo um solo voz e violão, em Minha Herança: uma flor, onde se arrisca no tal instrumento. Essa versatilidade não é necessariamente proposital no sentido de configurar um disco eclético. É o que ela mesma avalia como uma liberdade para trilhar seu caminho. ?Tudo isso é uma tradição de mim, são todas músicas minhas. Eu componho de forma espontânea, vou sentindo a música e me sinto um instrumento para que ela se desenvolva. Não fico inclinando para fazer mais pop ou mais introspectivo, não tem esse pensamento?, conta. Foi dessa forma que ela trouxe à Sim canções de reggae, como em Vermelho, um delicioso pop em Boa Sorte/Good Luck, com guitarra e vocais de Ben Harper, o rock de Você vai me destruir, com um quê de Roberto Carlos, e o leve samba Fugiu com a novela. Indignação e medo Mas Vanessa não é só leveza, romance e alegria - ela está indignada. É o que relata ao ser questionada sobre o texto do encarte do seu CD, em que diz ter saudade do tempo em que as pessoas podiam estar tranqüilas nas praças. Vanessa conta ter medo da violência e repudia a impunidade que assola o País. ?Estou numa situação muito difícil ultimamente, me sinto muito acuada pela violência. Estou com muito medo e preocupada com o desequilíbrio social, com a supervalorização da grana, das empresas aéreas, aviões caindo, é uma coisa surreal, não consigo aceitar?, desabafa. E continua: ?Fui muito assaltada, passei por situações horrorosas, isso me trouxe uma inquietação, que me deixou muito insegura. Não consigo mais ficar tranqüila, e esse texto (do CD) é um pouco disso. A gente deveria conseguir freqüentar as praças, voltar tranqüila para a casa e isso acontece cada vez menos?. Para Vanessa, quem sai mais prejudicada com essa situação são as pessoas e as inter-relações, que acabam perdendo humor e se banalizam. ?Acho que se perdeu muito o contato. Eu falo com as pessoas na rua, falo com pessoas que estão nos sinais, tento não deixar que isso (o medo) me atinja, mas atinge?, diz. ?Tem muita gente que consegue reclamar, mas ao mesmo tempo é reprimido por caras feias. Essa coisa de tem que ?ficar calmo? me irrita muito. Parece resquício da ditadura?, acrescenta. Seria o caso do movimento Cansei, liderado pelo empresário João Doria Jr? Vanessa ri e questiona: ?Quê movimento??. E prossegue, irônica: ?Ah, não vi muito esse movimento, estava muito ocupada. Mas pra mim soa como algo do tipo ?Salvem as baleias, enquanto eu como meu sanduíche??. Show Voltando ao assunto ?música?, sobre o show que faz em São Paulo, Vanessa da Mata promete surpresas. Ela não revela como irá transpor aos palcos as parcerias resultadas no mais recente CD, como em Boa Sorte. ?Vai ser uma surpresa, é uma curiosidade e vou te deixar curioso?. No repertório, estarão canções do último álbum, ?não todas?, mas também os consagrados hits de trabalhos anteriores, como, adianta ela, Não Me Deixe Só e Nossa Canção - do álbum de estréia -, além de Ainda Bem e Música do segundo disco. Esse talento promissor da música brasileira mostra cada vez mais maturidade - ou o ápice - com Sim e deve apresentar, no palco, a mesma desenvoltura e forte interpretação que caracteriza suas apresentações. Sua referência continua sendo Maria Bethânia, que praticamente a lançou com a gravação de uma composição sua: A Força que Nunca Seca, posteriormente registrada por Vanessa em seu primeiro disco. E rasga elogios para seu ídolo: ?Ela (Bethânia) não visa muito a perfeição técnica, ela tem humanidade em primeiro lugar. Ela não é um robô, ela vibra, ela é para a música?. Neste sentido, Vanessa da Mata, pode ficar tranqüila, pois ela já desenvolve este caminho muito bem. Vanessa da Mata. Citibank Hall. Av. dos Jamaris, 213. Sexta e sábado (31 e 1º), às 22h, e domingo (2) às 20h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 150. Informações: (11) 6846-6040.