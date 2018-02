Van Morrison lançará álbum Cinco anos depois de gravar seu último álbum, o roqueiro Van Morrison regressa ao selo Blue Note, especializado em jazz e blues, e deve lançar em 2 de outubro seu novo trabalho, Born to Sing: No Plan B (Nascido para Cantar: Não Existe Um Plano B). É a sua 35.ª obra como solista. As dez canções originais de Born to Sing revelam "um artista em contínua experimentação", segundo explica Morrison em um comunicado da EMI Music, publicado ontem. Algumas das faixas "tratam da crise mundial, outras são mais místicas. Qualquer ideia que surja não tem uma pauta. Se tudo estivesse preestabelecido, não haveria surpresas", diz o músico. / EFE