Van Halen e David Lee Roth preparam turnê por 50 cidades

A banda Van Halen vai anunciar uma turnê de reencontro com seu vocalista original, David Lee Roth, passando por 50 cidades na América do Norte, de acordo com a revista especializada em música Billboard. Fontes disseram que o anúncio será feito em coletiva de imprensa em Hollywood, na próxima semana. A turnê começará no início de outubro, e as apresentações serão em grandes espaços. Roth, que se separou do Van Halen em meados dos anos 1980 na esperança de virar astro solo, vai reunir-se com os co-fundadores da banda Eddie Van Halen, na guitarra, e seu irmão Alex Van Halen, na bateria. O filho adolescente de Eddie, Wolfgang, vai tomar o lugar de Michael Anthony no baixo. Uma turnê proposta por anfiteatros no verão norte-americano não chegou a decolar. Em março, Eddie Van Halen foi internado em uma clínica de reabilitação, por motivos não revelados. Desde então o guitarrista vem sendo visto em público com aparência saudável. A última turnê do Van Halen aconteceu em 2004, com o vocalista Sammy Hagar no lugar de Roth, e arrecadou quase 40 milhões de dólares, segundo o Billboard Boxscore.