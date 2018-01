Van Halen anuncia novo disco e turnê com Lee Roth

O primeiro aperitivo do retorno chegou anteontem à internet: o single "Tattoo", amostra inicial do disco novo. Chegou já polemizando: milhares de fãs se manifestaram nas redes sociais, acusando o Van Halen de plagiar... a si mesmo. A nova canção "Tattoo" é extremamente parecida com uma canção da banda de 1977, "Down in Flames" (que eles tocavam, mas que não está em disco).

O solo de Eddie Van Halen em "Tattoo" tem algum parentesco com os solos de Slash, mas o vídeo mostra Lee Roth em grande forma, e a banda parece estar com fome de palco. "A ferocidade com a qual o Van Halen atacou seus instrumentos na quinta à noite me fez ter um flashback do elétrico show de três horas do Guns N? Roses no ano passado", escreveu um crítico da Rolling Stone que foi ao show.

O Van Halen iniciou seu retorno ao ressurgir em um pocket show na quinta-feira passada no pequeno Café Wha?, no Greenwich Village, em Nova York (boteco fundado por um tio de David Lee Roth, Manny, de 92 anos, que estava na plateia). Lá fora, tiritando de frio, centenas de fãs que não puderam entrar tentavam ouvir algum resto de solo de guitarra saindo pelas janelas, sentados nas calçadas.

O guitarrista Sammy Hagar, que integrou o Van Halen a partir de 1985, já tinha advertido que Eddie e David não vinham compondo nada de novo - e outra das canções "novas", "She?s the Woman", seria originada de uma fita demo do grupo de 1976. Resta esperar as outras 11 músicas do álbum para ver quem tem razão.

A turnê do Van Halen começa no dia 18 de fevereiro em Louisville, Kentucky. Depois, vai a Detroit (dia 28), Chicago (24), Nova York (Madison Square Garden, dia 28 e 1.º de março) e Filadélfia (5 de março). O único festival com cacife para trazê-los este ano (já que o Rock in Rio só volta no ano que vem) é o SWU.

O novo disco do Van Halen tem 13 faixas. Além de "Tattoo" e "She?s The Woman", o fã ouvirá "You and Your Blues", "China Town", "Blood And Fire", "Bullethead", "As Is", "Honeybabysweetiedoll", "The Trouble With Never", "Outta Space", "Stay Frosty", "Big River" e "Beats Workin". É também seu primeiro disco de estúdio desde 1998 e o 12.º de sua carreira. O último disco do Van Halen com Lee Roth tinha sido "1984", de 1984. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.