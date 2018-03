Van Gogh: suicídio negado em livro Uma nova biografia de Vincent van Gogh (1853-1890) diz que o pintor holandês não cometeu suicídio, contrariando todas as versões históricas. Steven Naifeh e Gregory White, autores do livro Van Gogh: A Vida, dizem que o mais provável é que o artista tenha morrido depois de ser atingido por disparos acidentais feitos por dois jovens que ele conhecia, que carregavam uma "arma com defeito". Os autores chegaram a esta conclusão depois de passarem dez anos estudando com a ajuda de mais de 20 tradutores e pesquisadores. O curador do Museu Van Gogh, em Amsterdã, disse que é "prematuro descartar o suicídio do pintor". / EFE