Vampiros se apoderam dos Prêmios People's Choice

LOS ANGELES: Os vampiros dominaram a premiação do People's Choice Awards, com a saga Crepúsculo, os seriados True Blood e The Vampire Diaries apresentados como os principais vencedores na cerimônia de entrega dos prêmios no Teatro Nokia em Los Angeles. Destaque ainda para Johnny Depp e Sandra

Bullock, os favoritos. Todos foram selecionados por votação de fãs por meio da internet.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Crepúsculo ganhou quatro prêmios, incluindo filme favorito, serie e elenco favoritos com o trio de sonho criado pela romancista Stephenie Meyer e que chegou às telas com os atores Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner, que ficou ainda com o troféu de ator revelação.

A fábula da HBO True Blood e a série de TV da cadeia CW, The Vampire Diaries, foram selecionados respectivamente como obsessão favorita de TV e drama novo favorito de TV. Inglorious Bastards foi eleito o filme independente preferido.

Queen Latifah apresentou a cerimônia pela quarta vez consecutiva e abriu a festa interpretando um número musical jazzístico.

Hugh Jackman, Mariah Carey, Carrie Underwood, Keith Urban, Ashton Kutcher, Taylor Swift e Ellen DeGeneres, que recebeu seu 11.º prêmio como apresentadora favorita de programas de entrevistas na TV.

Favoritos da música: o cantor pop country Keith Urban (marido da atriz Nicole Kidman) e Taylor Swift ganharam na categoria de artistas preferidos, apesar de Lady Gaga ter conquistado dois prêmios, como artista revelação favorita e melhor artista pop.

Favoritos da televisão: o programa de concurso American Idol e a nova comédia Glee. The Big Bang Theory" foi considerada a melhor comédia e Steve Carell o melhor comediante, enquanto o prêmio de melhor atriz comediante ficou com Alyson Hannigan. O drama House, o ator de drama Hugh Laurie e o programa de fantasia Supernatural. Miley Cyrus ficou com o prêmio de atriz revelação.

Favoritos do cinema: a atriz Sandra Bullock, Hugh Jackman como ator de ação, The Proposal como comédia e Up, como animação e filme familiar. O ator Sacha Baron Cohen entregou a Johnny Depp o prêmio de ator favorito da década.