Vampire Weekend lança 'Modern Vampires of the City' É fácil detestar o Vampire Weekend. Desde que virou darling de crítica, em 2008, e popular entre as massas, em 2010, o grupo de bons garotos do Upper West Side nova-iorquino é porta-voz de um nicho indie que exalta a inocência. Propositalmente ou não, a música tornou-se representante de um ideal de juventude comercializado ad nauseam por empresas de publicidade, que vale-se do petit, do fofo, para chegar ao coração do público alvo. É claro que isto não é culpa da banda, que como um Phoenix, ou um Passion Pit, trabalha com competência e atende seu eleitorado generosamente em Modern Vampires of the City, novo disco lançado este mês e disponível no iTunes, por US$9,99. Mas o fato é que este tipo de pseudo nostalgia cheira a farsa - como tudo que um dia já foi verdadeiro e hoje é cooptado pela indústria- e parece desdenhar do conceito de pureza almejado pela música: memória, saudade, inocência são chaves para um mundo extremamente rico, que vai muito além do que propõe esta simplória estirpe de indie pop. Portanto, é fácil, quase automático, desdenhar do saudosismo pré-adolescente evocado pela voz meio esgoelada de Ezra Koenig e pelos arranjos ensolarados de Rostam Batmanglij.