Valter Hugo Mãe vence prêmio literário

O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira no Auditório do Ibirapuera. A cerimônia foi apresentada por Maria Fernanda Cândido e Arnaldo Antunes, que cantou algumas canções.

Na categoria contos e crônicas, mais um prêmio para o curitibano Dalton Trevisan, que neste ano já ganhou o Camões e o Machado de Assis. "O Anão e a Ninfeta" (Record) venceu "O Livro de Praga", de Sérgio Sant?Anna, "Amores Mínimos", de João Anzanello Carrascoza, e "Cantos do Mundo", de Evando Nascimento.

Em poesia, o artista plástico Nuno Ramos, premiado em 2009 por "Ó", venceu com "Junco" (Iluminuras). Os outros finalistas foram o português Gastão Cruz, com "Escarpas", e as brasileiras Zulmira Ribeiro Tavares, com "Vesúvio", e Ana Martins Marques, com "Da Arte das Armadilhas". Kucinski ganhou menção honrosa por "K.", pela pertinência do tema. O romance se passa na época da ditadura militar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.