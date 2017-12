Valorização da madrugada só não é bom negócio para a Record Disposto a acordar com as galinhas, o novo noticiário da Globo, Hora 1, teve ainda mais audiência ontem, na 2ª edição. A valorização do horário promete mexer com uma briga que, em tese, não lhe diz respeito: o duelo entre Record e SBT pela vice-liderança no Ibope. Afinal, o SBT só aparece como vice quando soma as 24 horas do dia, e isso se confirma desde junho. À Record, ao contrário, a madrugada não convém no saldo. É no período entre 1h e 6h que o SBT mais cresce sobre a concorrente, que tem o horário tomado pela Igreja Universal, enquanto a TV de Silvio Santos entretém a plateia de notívagos com seriados americanos.