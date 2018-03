Valores envolvidos em divórcio de McCartney serão divulgados Heather Mills fracassou na terça-feira em sua tentativa de impedir a divulgação integral dos detalhes financeiros de seu divórcio do ex-Beatle Paul McCartney. Os juízes Nicholas Wall e Matthew Thorpe não aceitaram o recurso de Mills que pedia a não divulgação pública dos termos do divórcio. Agora é provável que os detalhes completos sejam publicados online. Após um divórcio altamente litigioso, a Alta Corte de Londres ordenou na segunda-feira que McCartney pague a sua ex-esposa o valor de 24,3 milhões de libras (48,7 milhões de dólares). Paul McCartney, de 65 anos, casou-se com a ex-modelo e ativista de causas beneficentes Heather Mills, de 40 anos, em 2002, mas eles se separaram quatro anos depois, atribuindo a separação à ingerência da mídia em suas vidas privadas. Eles têm uma filha, Beatrice, de 4 anos. O valor decidido foi apenas um quinto do que Mills tinha pedido, mas, mesmo assim, representa cerca de 34 mil libras por cada dia que durou o casamento dela com o ícone pop. Mills disse a jornalistas na segunda-feira que ia apelar contra a divulgação dos valores, "porque o julgamento envolve assuntos privados da segurança de minha filha."