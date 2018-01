VALÉRIE DANTAS MOTA EXIBE EM PARIS A artista paulistana Valérie Dantas Mota e o alemão Christof Zwiener apresentam, até 30 de março, a mostra Tightrope, de la Création d'Un Équilibre na Galerie Laurent Mueller de Paris. Os criadores tratam da questão do equilíbrio como domínio físico. Valérie trabalha de forma metafórica a tensão provocada entre materiais por meio de obras feitas com cera, madeira, couro e chumbo, e Zwiener cria uma instalação com plintos brancos. O título da exposição refere-se ao fio por onde passa o funâmbulo. Nascida em 1977, Valérie Dantas Mota vive em Paris, onde tem realizado mostras de repercussão. No Brasil, já expôs no Centro Cultural São Paulo.