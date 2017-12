Valéria Monteiro revisitará clipes do 'Fantástico' para o canal Viva Primeira mulher a ocupar a bancada do Jornal Nacional - e, naquele tempo, figura feminina só entrava na apresentação do JN aos sábados - Valéria Monteiro volta à tela da TV para apresentar uma série que revisita os videoclipes que fizeram história no Fantástico, programa que ela também apresentou na Globo, nos anos 90. O revival do Show da Vida no Viva faz parte das comemorações pelo quarto aniversário do canal e tem estreia prevista para 5 de maio.