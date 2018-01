'Vale Tudo' sai em DVD com kit Odete Roitman

pelo SBT está muito próxima de ser anunciada. As duas partes já estão em concordância quase total sobre valores para lançar um programa de auditório comandado por ele nas noites de sábado. Não será um programa "de" humor, mas "com" humor.

O novo programa de Porchat fará concorrência a Serginho Groisman (Globo) e Marcos Mion (Record) e, naturalmente, não será empecilho para os trabalhos do humorista no Porta dos Fundos.

A Turner, enfim, acertou os passos da reformulação, há tempos ensaiada, para o canal Boomerang. A sintonia passa a ser ocupada por animações clássicas e ganha nova identidade visual nos próximos meses.

Ainda na Turner: pesquisa da IPSOS Affluent Global Survey reafirmou que a CNN é líder no universo das notícias internacionais. O canal mantém posição de influência entre 4 de 10 consumidores da classe A na Europa, Oriente Médio, África, Ásia e América Latina.

O amistoso do Brasil X Japão rendeu à Globo um crescimento de 35% de audiência em São Paulo com 10 pontos no Ibope. No Rio, o aumento foi de 40%, com 12 pontos de média. Os números correspondem a dados preliminares e são comparados com o saldo do horário nas últimas quatro terças.

Kristin Jones, executiva responsável por aquisições internacionais, coproduções e formatos do canal AMC, fará uma apresentação exclusiva sobre o canal para os participantes do RioContentMarket, em fevereiro, no Windsor Barra.

Responsável pela curadoria do RioContentMarket, a Esmeralda Produções anuncia também para a edição de 2015 do evento a presença do escritor e designer de jogos Steve Ince, que fala sobre a interatividade das narrativas.

Dia de Brown. Cada jurado tem seu dia de exibição solo no The Voice Brasil, e amanhã será a vez de Carlinhos Brown. Logo após as apresentações do quarto dia de Audições às Cegas, o músico faz desfilar sua versão de Verdade, Uma Ilusão, obra de Marisa Monte.