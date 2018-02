Vale Tudo leva Viva à liderança na TV paga

US$ 8 milhões

foi o custo total do primeiro episódio de Hawaii Five-0, o remake da série de ação dos anos 1960/70, que o canal Liv estreia amanhã, às 22 horas

"Meu grande erro foi ter voltado com ele (Dado Dolabella), Rompemos antes, porque ele agrediu a mãe dele" Luana Piovani, no De Frente com Gabi, do SBT

A série No Ordinary Family, recém-lançada pelo canal Sony, acaba de ganhar uma temporada completa nos EUA. O canal ABC anunciou que quer mais quatro episódios da atração sobre uma família com superpoderes. Assim, No Ordinary Family já garante 12 capítulos para este ano.

Gwyneth Paltrow é a próxima na lista de convidados da série Glee. A atriz vai participar de alguns episódios do musical aqui exibido pela Fox.

Depois de adiar a estreia da 6.ª temporada de The Closer, que seria neste mês, o canal Space prevê a volta da série para o dia 22 de dezembro.

Amor e Revolução, novela de Tiago Santiago prevista para estrear em março no SBT, terá um elenco bem enxuto: 32 personagens fixos. O autor ainda negocia com a família de Che Guevara a possibilidade de recriá-lo no folhetim.

Tiago chegou a cogitar gravações no exterior (em Cuba), mas, no fim, a novela será toda gravada em São Paulo, sob modesto planejamento orçamentário.

Na cola de A Cura, seriado da Globo que terminou na semana passada, o Conexão Repórter, de Roberto Cabrini no SBT, leva ao ar nesta quinta, às 21h15, reportagem sobre "crianças que curam".

É forte a disputa de celebridades, ex-BBBs e seus genéricos para uma vaga na plateia nobre do show que Hebe Camargo grava no dia 27, no Credicard Hall, para lançamento em DVD.

No mínimo US$ 18 milhões custou o piloto de Boardwalk Empire, série de Martin Scorsese que estreou anteontem na HBO.

A série de Scorcese, criada por Terence Winter (de Os Sopranos) e que tem produção de Mark Wahlberg, já garantiu uma 2.ª temporada para o ano que vem.